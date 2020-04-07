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В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому стані

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У Києві пацієнт лікарні помер від COVID-19 / Информатор

В Олександрівській клінічній лікарні Києва помер пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще у 43 пацієнтів виявлений коронавірус.

Інформацію про смерть пацієнта підтвердила головний лікар Людмила Антоненко. 

"За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації)", – написала Людмила Антоненко.

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Вона ж опублікувала і фотографію біля ліжка хворого, за життя якого боролися медики.


Медики біля тіла померлого від коронавірусу пацієнта / фото Людмили Антоненко

За її словами, станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них – 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 – з підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.

"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок. Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", – наголосила Людмила Антоненко.

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Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

  • Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
  • Найбільша кількість випадків зараження у Києві – 253 людини з підтвердженим діагнозом.
  • 45 людей в Україні померли від COVID-19.
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Києва Медицина
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