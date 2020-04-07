В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому стані
В Олександрівській клінічній лікарні Києва помер пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще у 43 пацієнтів виявлений коронавірус.
Інформацію про смерть пацієнта підтвердила головний лікар Людмила Антоненко.
"За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації)", – написала Людмила Антоненко.
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Вона ж опублікувала і фотографію біля ліжка хворого, за життя якого боролися медики.
Медики біля тіла померлого від коронавірусу пацієнта / фото Людмили Антоненко
За її словами, станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них – 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 – з підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.
"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок. Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", – наголосила Людмила Антоненко.
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- Станом на 7 квітня в Україні зафіксовано 1462 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- Найбільша кількість випадків зараження у Києві – 253 людини з підтвердженим діагнозом.
- 45 людей в Україні померли від COVID-19.
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