В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому стані

В Олександрівській клінічній лікарні Києва помер пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID-19. Ще у 43 пацієнтів виявлений коронавірус.

Інформацію про смерть пацієнта підтвердила головний лікар Людмила Антоненко.

"За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень) та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації)", – написала Людмила Антоненко.

Читайте також В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом

Вона ж опублікувала і фотографію біля ліжка хворого, за життя якого боролися медики.



Медики біля тіла померлого від коронавірусу пацієнта / фото Людмили Антоненко

За її словами, станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва перебуває 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, з них – 43 з підтвердженим коронавірусом, 20 – з підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.

"В останні дні шириться багато фейкових думок псевдоекспертів щодо того, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19. Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет", і ще багато чудових думок. Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", – наголосила Людмила Антоненко.

Варте уваги В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоніст



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу