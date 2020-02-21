В ООН засудили насильство у Нових Санжарах

Організація об'єднаних націй засудила вчинки протестантів під санаторієм "Нові Санжари" 20 лютого. ООН закликає уряд вжити всіх необхідних заходів, аби ті, хто стали жертвами ситуації, були в безпеці.

ООН засудив насильство та закликав уряд гарантувати безпеку евакуйованим, повідомляє United Nations in Ukraine.

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Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України,

– йдеться в заяві ООН.

Також в ООН додали, що страх та недовіра під час загрози не допомагають, а лише гальмують. Організація закликає українців керуватися не чутками та страхами, а раціональністю.

Сутички в Нових Санжарах: коротко

Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.

Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.

Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.

Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.

Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.

Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.

Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.

Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.



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