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В ООН засудили насильство у Нових Санжарах

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Евакуація українців з Уханя: Нові Санжари / Слово і Діло

Організація об'єднаних націй засудила вчинки протестантів під санаторієм "Нові Санжари" 20 лютого. ООН закликає уряд вжити всіх необхідних заходів, аби ті, хто стали жертвами ситуації, були в безпеці.

ООН засудив насильство та закликав уряд гарантувати безпеку евакуйованим, повідомляє United Nations in Ukraine

До теми: "Виводити зі стресу": у Нові Санжари відправлять місію Червоного Хреста

Напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі в Полтаві (на Полтавщині, – ред.) не повинен мати місця в сьогоденній Україні. Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України,
– йдеться в заяві ООН. 

Також в ООН додали, що страх та недовіра під час загрози не допомагають, а лише гальмують. Організація закликає українців керуватися не чутками та страхами, а раціональністю. 

Сутички в Нових Санжарах: коротко

  • Коли жителі Нових Санжар дізналися, що евакуйованих з Уханя везуть саме в їхнє селище, то ще ввечері 19 лютого влаштували масові протести та блокування доріг. Протести тривали до вечора 20 лютого.
  • Через погіршення ситуації на місце з'їхалися поліція та Нацгвардія з бронетехнікою.
  • Люди перекривали дороги, палили шини та влаштували сутички з правоохоронцями.
  • Ввечері силовики відтіснили людей від дороги, щоб зробити коридор для 7 автобусів з евакуйованими.
  • Місцеві кидали камінням в автобуси з вигуками: "Ганьба". Евакуйовані у відповідь показували серця.
  • Зрештою, всі автобуси заїхали до медцентру, а евакуйовані люди там розмістилися.
  • Внаслідок сутичок загалом постраждали 9 правоохоронців і 1 цивільний.
  • Поліція затримала 24 людей та відкрила 2 справи за фактом масових заворушень. Затриманим загрожує до 8 років ув’язнення.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Нові Санжари Новини Здоров'я Новини Полтави ООН Здоров'я Медицина
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