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В ОРДЛО підтвердили понад 100 випадків зараження коронавірусом

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В ОРДЛО підтвердили понад 100 випадків зараження коронавірусом / Getty Images

В окупованих районах Донецької і Луганської областей підтвердили 115 випадків інфікування коронавірусом COVID-19.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. 

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22 квітня окупаційні адміністрації в ОРЛО і ОРДО синхронно визнали наявність перших летальних випадків від коронавірусу та інформацію про значне зростання кількості інфікованих.

Донецька область

  • Підтверджено 67 випадків зараження коронавірусом.
  • В ОРДО з 18 квітня на карантин переведено Донецьке обласне територіальне клінічне об’єднання (лікарня ім. Калініна) та Горлівську міську лікарню №3. Пацієнтів з цих лікарень вивозять до закладів охорони здоров’я у м. Макіївка, м. Ясинувата та м. Зугрес.
  • Вживаються заходи для припинення міжміського сполучення, зокрема, між містами Макіївка і Донецьк.
  • Раніше було переведено у режим суворої ізоляції селище Новий Світ, де знаходиться Старобешевська ТЕС.
  • 22 квітня у місті Сніжне коронавірус було виявлено у двох осіб, які нещодавно прибули з Москви.

Луганська область

  • Підтверджено 48 випадків зараження коронавірусом. 
  • З 22 квітня в ОРЛО введено додаткові обмежувальні заходи – заборонено відвідування хворих у лікарнях і кладовищ (крім оформлення послуг поховання), вводяться дозволи на пересування.
  • Перекрито основні виїзди з селищем Хрустальний.

"У місті Первомайськ, закрите на карантин ще 15 квітня, населення надзвичайно стурбоване відсутністю правдивої інформації про епідемію, адже люди знають про факти захворювання, у тому числі – серед медиків, які приховуються окупаційною адміністрацією", – додали у Міністерстві.

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Луганська Коронавірус COVID-19 Новини Донецька Коронавірус в Україні Окуповані території Жертви Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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