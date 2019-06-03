В організмі людини знайшли молекулу, яка допоможе побороти рак

Такий метод лікування раку, як імунотерапія, може стати більш ефективною при використанні молекули LL-37. Ця молекула підсилює активність імунних клітин в боротьбі з пухлиною.

Про дослідження вчених Единбурзького університету (Шотландія), які виявили, що застосування молекули LL-37 в рамках імунотерапії задає додатковий стимул імунної атаки організму на ракове новоутворення, пише EurekAlert.

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В експериментах з мишами терапія з використанням молекули призводила до зменшення пухлини, а в деяких випадках – до повного виліковування від раку. Автори дослідження припускають, що подібні ефекти можуть бути досягнуті і в терапії раку у людини.



Новий метод допоможе знизити вартість імунотерапії ​

Фахівці пояснили, що молекула LL-37 виробляється організмом природним шляхом у відповідь на інфекції, сприяючи боротьбі імунної системи з бактеріями і вірусами. Дослідники виявили, що LL-37 підвищує функцію дендритних клітин – специфічних імунних клітин, відповідальних за цільові імунні реакції і сприяють посиленою активності інших клітин, які є борцями з пухлиною.

Культивування дендритних клітин передбачає імунотерапія – для цього повинен проводитися відбір зразків клітин пацієнта і їх вирощування в лабораторії, що є довгим, важким і дорогим процесом. Автори роботи встановили, що додавання молекули LL-37 до дендритних клітин підвищує вироблення тих імунних клітин, які діють в організмі як вбивці пухлин.

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