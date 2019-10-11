В парламент планують внести законопроєкт про евтаназію: опитування

Нардеп від партії "Слуги народу" планує впродовж року подати законопроєкт про евтаназію до парламенту.

Народний депутат Гео Лерос планує подати законопроєкт про евтаназію до парламенту у найближчі пів року-рік, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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Евтаназія – це Умисне припинення життя, аби полегшити людині біль та страждання.

Гео Лерос – нардеп “Друзі, я знаю, деякі з вас будуть засуджувати мене. Я хочу в найближчі пів року-рік внести законопроєкт про дозвіл евтаназії. Право невиліковно хворих перервати своє життя має бути їх правом і можливістю, якщо вони не готові виносити свої страждання. "

Існує три типи евтаназії:

Добровільна – надається за згодою пацієнта, дозволена у Бельгії, Колумбії, Нідерландах та Канаді;

– надається за згодою пацієнта, дозволена у Бельгії, Колумбії, Нідерландах та Канаді; Недобровільна – коли згода пацієнта недоступна, і цей вид евтаназії заборонений у всіх країнах;

– коли згода пацієнта недоступна, і цей вид евтаназії заборонений у всіх країнах; Мимовільна – без відома або без згоди пацієнта. Це явище також є незаконним та вважається вбивством;

Реакція у соцмережах

У соціальних мережах українці поки не надто активно відреагували, проте деякі вже висловили свою чітку та обґрунтовану позицію. Загалом, судячи з коментарів більшість прихильників підтримує введення даного законопроєкту.

Люди розуміють, що даний закон може викликати безліч обурень, а деякі вже цікавляться структурою проєкту. Натомість Гео Лерос зазначив, що все лише в планах і проєкт буде розроблений після детального аналізу досвіду тих країн, де це дозволено.



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