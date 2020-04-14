В першій країні вилікувалися усі хворі на COVID-19

У Гренландії було 11 випадків захворювання на коронавірус. 14 квітня вони всі одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

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Ресурс фіксує всі дані про захворюваність на коронавірус у світі, єдиний рядок зеленого кольору – це автономна територія Данії Гренландія.

Перший з одинадцяти випадків зараження COVID-19 зафіксували 16 березня. Але, якщо для великих країн це маленька цифра, то для Гренландії вона представляла реальну небезпеку через великі відстані та слабку систему охорони здоров'я, пише Euraktiv.



В Гренландії більше немає хворих на коронавірус / unsplash.com

Тому уряд прийняв термінові заходи, щоб обмежити поширення інфекції. Оскільки всі випадки зараження були зафіксовані в столиці острова Нук, місто було закрите для в'їзду і виїзду, жителям було наказано обмежити переміщення по місту і контакти. Крім того, була введена заборона на продаж алкоголю, щоб уникнути зростання агресії в сім'ях.

Також було проблема з тестуванням, на острові не було жодної лабораторії, яка б змогла провести таке дослідження.

Цю проблему допомогла вирішити Данія, оскільки жителі острова мають право користуватися послугами данської системи охорони здоров'я.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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