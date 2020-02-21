В Південній Кореї великий спалах коронавірусу через секту

Південна Корея стала третьою країною по інтенсивності поширення коронавірусу Covid-19. Винуватицею поширення коронавірусу вважають 61-річну учасницю релігійної організації Сінчонджі.

Ще на початку тижня у Південній Кореї було менше ніж 30 інфікованих коронавірусом людей, але до п'ятниці це число виросло до 200. Епіцентром спалаху коронавірусу у країні є місто Тегу, у якому проживають близько 2, 4 мільйони мешканців, пише YONHAP NEWS Agency.

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Місто Тегу – четверте по величині у Південній Кореї. Нещодавно влада відправила туди додаткових лікарів, ліжка та медичне обладнання. Мер Тегу назвав ситуацію "кризовою" і закликав містян не виходити на вулиці.

Чому у поширенні коронавіруса звинувачують секту

Влада Південної Кореї вважає, що Сінчонджі винні щонайменше у 144 випадках зараження з 204. А саме провина лягає на плечі 61-річної учасниці організації – симптоми застуди проявилися ще 10 лютого, натомість вона двічі ігнорувала прохання про проходження тесту на коронавірус.

Жінка 8 днів ігнорувала симптоми й встигла відвідати 2 недільні служби. Вважається, що вона стала 31 за рахунком людиною з підтвердженим коронавірусом в Південній Кореї та є головною відомою розповсюджувачкою.

На недільних службах разом з жінкою перебувало понад 1000 осіб, згодом 544 помітили у себе симптоми застуди. Натомість Сінчонджі припинила богослужіння і вибачилась, пояснивши, що учасниця громади підозрювала звичайну застуду. Засновник Сінчонджі називає ситуацію "підступами диявола", закликає послідовників не збиратися разом і дотримуватись інструкцій влади.

Детальніше про організацію Сінчонджі

Організацію Сінчонджі у 1984 році заснував південнокорейський проповідник Лі Ман Хі, який називає себе новим втіленням Ісуса Христа. Нині Сінчонджі має понад 200 тисяч послідовників по всьому світу. Відомо, що члени цієї організації під час служб практикують фізичний контакт, вірять у вічне життя і вважають, що помирають лише люди зі слабкою вірою.



Що потрібно знати про коронавірус / 24 канал

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