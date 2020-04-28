В результаті помруть діти, – у ВООЗ непокояться, що COVID-19 заважає дитячій вакцинації

Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу підриває міжнародні кампанії з вакцинації дітей від інших, не менш важливих захворювань.

Про це Тедрос Адханом Гебреісус розповів під час брифінгу 27 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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За словами гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я, для дітей COVID-19 не такий небезпечний, як інші хвороби, проти яких необхідно робити щеплення.

Діти можуть стикатися з порівняно низьким ризиком тяжкого перебігу та летального результату від COVID-19, але їм загрожує значний ризик цього від інших хвороб, які можна запобігти за допомогою вакцин… Щороку вакцинуються понад 116 мільйонів дітей, або 86% всіх дітей, які народжуються у світі. Але до сих пір у світі є понад 13 мільйонів дітей, які пропускають вакцинацію. Ми знаємо, що це число зросте через COVID-19

– сказав Гебруісус.

Гебреісус зазначив, що у зв'язку з пандемією довелося тимчасово зупинити вакцинацію проти поліомієліту. Натомість у деяких країнах або скоротили масштаб планових вакцинацій, або зупинили їх взагалі. Також гендиректор ВООЗ розповів, що батьки або опікуни не лише бояться робити щеплення дітям через COVID-19. За його словами, їм ще й заважає "брехня та дезінформація" про вакцинацію.

У ВООЗ зазначили, що за інформацією Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI), у 21 країні з низьким і середнім рівнем доходів не вистачає вакцин через перекриття кордонів.

До теперішнього часу, 14 підтримуваних GAVI кампаній по вакцинації проти поліомієліту, кору, холери, вірусу папіломи людини, жовтої лихоманки та менінгіту були припинені – вони могли б дати імунітет більш ніж 13 мільйонів осіб… Трагічна реальність полягає в тому, що в результаті помруть діти,

– сказав Гебреісус.

Він додав, що з початком сезону грипу у Південній Півкулі планети вкрай необхідне масове сезонне щеплення проти грипу. Ба більше, за словами Гебреісуса, в Африці COVID-19 може перешкодити профілактичним заходам проти малярії, внаслідок чого при найгіршому сценарії летальність від цього захворювання може зрости удвічі.



Календар щеплень / Інфографіка 24 каналу

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