24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

В Рівненській лікарні 74 медики захворіли на COVID-19: персонал боїться виходити на роботу

- Читать новость на русском
Коронавірус в Рівненській обласній лікарні / Unsplash

В Рівненській обласній клінічній лікарні спалах коронавірусу, – інфекцію виявили у 74 медичних працівників. При цьому поки що не зрозуміло, як коронавірус потрапив у стіни установи, адже пацієнтів з COVID-19 туди не госпіталізували.

Працівники лікарні бояться виходити на роботу з відпусток та скаржаться, що їм доведеться працювати без медичних засобів захисту, повідомляє RadioТрек.

До теми У Житомирі понад 10 людей хворіли на коронавірус без будь-яких симптомів

Від початку карантину з понад 1500 медиків в установі залишилися працювати 300. Лікарі, які залишилися, стверджують, що їм забороняють виходити у відпустку.

Натомість начальник обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсянник запевняє, що у закладі достатньо засобів захисту. Також він спростовує твердження, що лікарям забороняють іти у відпустку. Вівсянник зазначив, що оскільки лікарня працює з меншою потужністю, у працівників є можливість піти у відпустку, але власним коштом.

Зазначимо, що нині комісія з'ясовує, як саме у лікарні стався спалах коронавірусної інфекції. Результати перевірки обіцяють надати 28 квітня.

Загалом у Рівненській області коронавірус виявили у 402 людей, 107 з яких – медики.

 
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Лікарня Рівне
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
21 квітня 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин