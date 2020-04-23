В Рівненській лікарні 74 медики захворіли на COVID-19: персонал боїться виходити на роботу
В Рівненській обласній клінічній лікарні спалах коронавірусу, – інфекцію виявили у 74 медичних працівників. При цьому поки що не зрозуміло, як коронавірус потрапив у стіни установи, адже пацієнтів з COVID-19 туди не госпіталізували.
Працівники лікарні бояться виходити на роботу з відпусток та скаржаться, що їм доведеться працювати без медичних засобів захисту, повідомляє RadioТрек.
До теми У Житомирі понад 10 людей хворіли на коронавірус без будь-яких симптомів
Від початку карантину з понад 1500 медиків в установі залишилися працювати 300. Лікарі, які залишилися, стверджують, що їм забороняють виходити у відпустку.
Натомість начальник обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсянник запевняє, що у закладі достатньо засобів захисту. Також він спростовує твердження, що лікарям забороняють іти у відпустку. Вівсянник зазначив, що оскільки лікарня працює з меншою потужністю, у працівників є можливість піти у відпустку, але власним коштом.
Зазначимо, що нині комісія з'ясовує, як саме у лікарні стався спалах коронавірусної інфекції. Результати перевірки обіцяють надати 28 квітня.
Загалом у Рівненській області коронавірус виявили у 402 людей, 107 з яких – медики.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Читайте також
-
Коронавірус в Росії: померло понад пів тисячі людейсьогодні , 11:14
-
Коронавірус в окупованому Криму: захворіли вже майже 80 людейсьогодні , 11:28
-
Коронавірус у Польщі: у країні зросла кількість смертей від COVID-19сьогодні , 15:36
-
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юристасьогодні , 15:01
-
Як лікують коронавірус та чому немає ефективних препаратівсьогодні , 08:30
-
Спалах коронавірусу в гуртожитку Вишневого: 78 хворих, серед них – піврічна дитинасьогодні , 10:34