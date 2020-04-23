В Рівненській лікарні 74 медики захворіли на COVID-19: персонал боїться виходити на роботу

В Рівненській обласній клінічній лікарні спалах коронавірусу, – інфекцію виявили у 74 медичних працівників. При цьому поки що не зрозуміло, як коронавірус потрапив у стіни установи, адже пацієнтів з COVID-19 туди не госпіталізували.

Працівники лікарні бояться виходити на роботу з відпусток та скаржаться, що їм доведеться працювати без медичних засобів захисту, повідомляє RadioТрек.

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Від початку карантину з понад 1500 медиків в установі залишилися працювати 300. Лікарі, які залишилися, стверджують, що їм забороняють виходити у відпустку.

Натомість начальник обласного управління охорони здоров’я Олег Вівсянник запевняє, що у закладі достатньо засобів захисту. Також він спростовує твердження, що лікарям забороняють іти у відпустку. Вівсянник зазначив, що оскільки лікарня працює з меншою потужністю, у працівників є можливість піти у відпустку, але власним коштом.

Зазначимо, що нині комісія з'ясовує, як саме у лікарні стався спалах коронавірусної інфекції. Результати перевірки обіцяють надати 28 квітня.

Загалом у Рівненській області коронавірус виявили у 402 людей, 107 з яких – медики.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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