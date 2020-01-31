В Росії двоє людей захворіли на коронавірус

У Росії виявили два перші випадки зараження китайським коронавірусом. Уряд Росії готує постанову про заборону на робочі візи з Китаю.

Вірус діагностували у двох громадян Китаю, які перебувають в Забайкальському краї і Тюменськый області, повідомила віце-прем'єр Тетяна Голікова, пише Meduza.

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Влада Росії евакуюють російських громадян з провінції Хубей, де перебуває 300 росіян, ще 342 знаходяться в місті Ухань – епіцентрі епідемії. Всіх громадян Росії повернуть з Китаю до 4 лютого.

Уряд Росії готує постанову про заборону на робочі візи з Китаю. Також буде закрито авіасполучення з Китаєм, крім рейсів "Аерофлоту" в Пекін, Шанхай, Гонконг і Гуанджоу, а також регулярних рейсів китайських авіаліній в московський аеропорт Шереметьєво. Новий режим авіасполучення введуть з 1 лютого.

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Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

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