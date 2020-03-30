24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Росії Міністерство охорони здоров'я радить лікувати коронавірус недієвими препаратами

- Читать новость на русском
Не треба лікувати коронавірус фуфломіцинами / unsplash.com

Міністерство охорони здоров'я Росії допомагає фармкомпаніям наживатися на коронавірусі. Зокрема, департамент охорони здоров'я Москви опублікував навчально-методичний посібник з лікування COVID-19, де у підрозділі "Профілактика" йдеться про те, що від коронавірусу можна врятуватися, якщо приймати "Кагоцел", "Анаферон" і "Ергоферон".

Але ці препарати визнані неефективними не лише проти коронавірусу, а й взагалі.

Читайте також: Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019

Чому такі рекомендації абсурдні

По-перше, усі міжнародні спільноти, зокрема Всесвітня організація Здоров'я, не рекомендує жодні препарати для профілактики COVID-19. Адже уникнути зараження можна шляхом гігієни: часте і ретельне миття рук, самоізоляція, але про ліки мови поки не йде.

Очевидно, що від початку пандемії коронавірусу у світі та від початку спалаху COVID-19 в Росії, жодні випробування не могли довести, що "Кагоцел", "Анаферон" можуть бути ефективними проти хвороби. Навіть якщо допустити, що якісь з цих препаратів згодяться для профілактики ГРВІ, навіщо включати їх в методичний посібник по COVID-19? 

Зокрема, "Анаферон" і "Ергоферон" – це гомеопатичні препарати, їх дія недоведена. З тим же успіхом можна приймати шматок цукру щоранку і вірити, що він врятує вас від коронавірусу. Адже в цих препаратах відсутня діюча речовина.

Ніяким противірусним ефектом такі препарати не можуть володіти в принципі.  

Важливо! Немає ліків та вакцини проти коронавірусу! Є симптоматичне лікування ускладнень, які викликає COVID-19, але запобігти зараженню приймаючи препарати наразі не можна! Якщо вам пропонують вакцину чи зміцнення імунітету проти коронавірусу – це шахрайство!

Що таке гомеопатія

Гомеопатія – це вид альтернативної медицини, ключовим принципом якої залишається підхід "подібне лікується подібним".

Науковці називають гомеопатію видом шахрайства, адже ці пігулки не містять активних інгредієнтів, щоб вилікувати ту чи іншу недугу.

Гомеопатія, швидше, працює внаслідок плацебо (речовини, що застосовуються при клінічному випробуванні ліків для виключення психотерапевтичного ефекту).

Навіщо ж тоді департамент охорони здоров'я Москви займається відвертим шахрайством? Ймовірно, відповідь у фінансових питаннях. 


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Ліки Російська пропаганда
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Лікування 14892
сьогодні , 14:17 Нові випадки COVID-19 на Тернопільщині: захворіло немовля
Лікування 22348
сьогодні , 10:56 Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію
Новини України 24709
сьогодні , 11:18 Великий піст 2020: календар харчування на кожен день
Food and Drinks 88987
сьогодні , 12:14 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 1800 хворих
Лікування 124394
сьогодні , 10:09 В Україні посилюють карантинні заходи
Лікування 8279
сьогодні , 11:11 Коронавірус в Україні: заразилися 480 людей
Лікування 142552
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 29 березня: 475 випадків в Україні, помер ексзаступник Київської ОДА
Новини України 56213
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур
28 березня 07:30 До літа зараження COVID-19 спаде, але відновиться восени, – відверте інтерв'ю з вірусологинею
Альона Чернецька
27 березня 15:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
27 березня 00:14 Протефлазід проти коронавірусу: чи справді українські ліки можуть вилікувати Covid-2019
Олександр Бевза

Новини
Більше новин
Залиште відгук