В Росії Міністерство охорони здоров'я радить лікувати коронавірус недієвими препаратами

Міністерство охорони здоров'я Росії допомагає фармкомпаніям наживатися на коронавірусі. Зокрема, департамент охорони здоров'я Москви опублікував навчально-методичний посібник з лікування COVID-19, де у підрозділі "Профілактика" йдеться про те, що від коронавірусу можна врятуватися, якщо приймати "Кагоцел", "Анаферон" і "Ергоферон".

Але ці препарати визнані неефективними не лише проти коронавірусу, а й взагалі.

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Чому такі рекомендації абсурдні

По-перше, усі міжнародні спільноти, зокрема Всесвітня організація Здоров'я, не рекомендує жодні препарати для профілактики COVID-19. Адже уникнути зараження можна шляхом гігієни: часте і ретельне миття рук, самоізоляція, але про ліки мови поки не йде.

Очевидно, що від початку пандемії коронавірусу у світі та від початку спалаху COVID-19 в Росії, жодні випробування не могли довести, що "Кагоцел", "Анаферон" можуть бути ефективними проти хвороби. Навіть якщо допустити, що якісь з цих препаратів згодяться для профілактики ГРВІ, навіщо включати їх в методичний посібник по COVID-19?

Зокрема, "Анаферон" і "Ергоферон" – це гомеопатичні препарати, їх дія недоведена. З тим же успіхом можна приймати шматок цукру щоранку і вірити, що він врятує вас від коронавірусу. Адже в цих препаратах відсутня діюча речовина.

Ніяким противірусним ефектом такі препарати не можуть володіти в принципі.

Важливо! Немає ліків та вакцини проти коронавірусу! Є симптоматичне лікування ускладнень, які викликає COVID-19, але запобігти зараженню приймаючи препарати наразі не можна! Якщо вам пропонують вакцину чи зміцнення імунітету проти коронавірусу – це шахрайство!

Що таке гомеопатія

Гомеопатія – це вид альтернативної медицини, ключовим принципом якої залишається підхід "подібне лікується подібним".

Науковці називають гомеопатію видом шахрайства, адже ці пігулки не містять активних інгредієнтів, щоб вилікувати ту чи іншу недугу.

Гомеопатія, швидше, працює внаслідок плацебо (речовини, що застосовуються при клінічному випробуванні ліків для виключення психотерапевтичного ефекту).

Навіщо ж тоді департамент охорони здоров'я Москви займається відвертим шахрайством? Ймовірно, відповідь у фінансових питаннях.



Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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