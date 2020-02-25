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В Румунії перший випадок зараження коронавірусом

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Коронавірус все ближче до України, хворобу вперше зафіксували в Румунії.

Пацієнта госпіталізували з ознаками хвороби, згодом діагноз підтвердили лабораторно, пише Reuters.

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Пацієнт у якого підтвердили коронавірус Covid-2019 три тижні тому повернувся з Італії.

 

Що відомо про коронавірус в Італії

  • На 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. 10 осіб в Італії через коронавірус померли: усі вони були літніми людьми.
  • Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу, обмежено пересування країною. За його порушення передбачені покарання навіть в'язницею.
  • Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето. У цих районах скасували громадські заходи.
  • Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Румунія Здоров'я Лікування
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