В Румунії перший випадок зараження коронавірусом
Коронавірус все ближче до України, хворобу вперше зафіксували в Румунії.
Пацієнта госпіталізували з ознаками хвороби, згодом діагноз підтвердили лабораторно, пише Reuters.
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Пацієнт у якого підтвердили коронавірус Covid-2019 три тижні тому повернувся з Італії.
Що відомо про коронавірус в Італії
- На 25 лютого вже відомо про 229 випадків зараження, 18 людей перебувають у реанімації. 10 осіб в Італії через коронавірус померли: усі вони були літніми людьми.
- Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу, обмежено пересування країною. За його порушення передбачені покарання навіть в'язницею.
- Найбільша кількість хворих в італійських регіонах Ломбардії і Венето. У цих районах скасували громадські заходи.
- Генконсульство України в Мілані тимчасово зупинило прийом громадян та видачу документів.
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