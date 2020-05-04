В Сербії планують скасувати режим надзвичайного стану з 7 травня
В Сербії знизився рівень захворювань на COVID-19 і становить менше 5% вже 7 днів поспіль. Відтак, в країні планують скасувати режим надзвичайного стану.
Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю телеканалу Pink.
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За його словами, за скасування режиму 6 травня голосуватиме парламент країни.
Зниження кількості нових хворих дозволяє відновити роботу кав'ярень, ресторанів, торгових центрів – звісно, з урахуванням усіх необхідних дотриманням правил, зокрема і соціальної дистанції.
Також відомо, що вже з 4 травня в Сербії відновиться робота громадського транспорту.
Яка ситуація з COVID-19 у Сербії
- У Сербії виявлено 9464 випадки зараження коронавірусом.
- Від COVID-19 померли 193 людини.