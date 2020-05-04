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В Сербії планують скасувати режим надзвичайного стану з 7 травня

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У Сербії послаблюють карантин
У Сербії послаблюють карантин / Alex Blokstra, Unsplash

В Сербії знизився рівень захворювань на COVID-19 і становить менше 5% вже 7 днів поспіль. Відтак, в країні планують скасувати режим надзвичайного стану.

Про це повідомив президент Сербії Александар Вучич в інтерв'ю телеканалу Pink.

До теми Які країни Європи послабили карантин попри пандемію COVID-19: перелік

За його словами, за скасування режиму 6 травня голосуватиме парламент країни.

Зниження кількості нових хворих дозволяє відновити роботу кав'ярень, ресторанів, торгових центрів – звісно, з урахуванням усіх необхідних дотриманням правил, зокрема і соціальної дистанції.

Також відомо, що вже з 4 травня в Сербії відновиться робота громадського транспорту.

Яка ситуація з COVID-19 у Сербії

  • У Сербії виявлено 9464 випадки зараження коронавірусом.
  • Від COVID-19 померли 193 людини.

Важливість карантину
Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Сербія Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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