В "Слузі народу" розповіли про очікування від нового очільника МОЗ

4 березня Ілля Ємець став новим очільником МОЗ. В "Слузі народу" на нього покладають великі надії і переконані, що він добре справиться з усіма завданнями.

Про це в коментарі кореспонденту 24 каналу розповів народний депутат, адвокат партії "Слуга народу" і президента Зеленського Олександр Качура.

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За його словами, Ємець визнаний лікар у всьому світі та він має величезну повагу у медиків.

Народний депутат Олександр Качура “Ємець чудово розуміє лікарів, знає, що їм треба дати, щоб вони не виїжджали з України. В нього філософське уявлення, тому я вірю, що він може щось змінити. Він зможе використати весь потенціал на користь України”.

Качура додав, що раніше Ємець вже працював в міністерстві, але йому заважали. І тепер так не буде, тому що є політична воля "щоб всі працювали нормально".

Мова йде про уряд Миколи Азарова, віт в ньому теж обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Але через те, що він працював там менше року, не потрапив під закон про люстрацію.

Наразі, про позицію нового очільника нічого не відомо. Але він був у робочій групі з питань медреформи, яка оцінювала готовність до старту другого етапу. Вона вирішила, що готовність незадовільна.

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