В США пройшли перші тестування вакцини проти коронавірусу: які результати
У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.
Дослідники очікують дозволу влади, щоб розпочати випробувати вакцину на добровольцях за прискореною програмою. Якщо будуть успішні результати, випускати вакцину можна "через місяці", пише журнал EBioMedicine.
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Вакцина була створена на основі фрагментів S-білка вірусу, через який SARS-CoV-2 проникає в організм.
Крім того, вчені створили вакцину у вигляді пластиру, який покритий наноголками. У такий спосіб препарат проникає на потрібну глибину і змушує імунітет взаємодіяти з ним.
Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.
Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу
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