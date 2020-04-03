В США пройшли перші тестування вакцини проти коронавірусу: які результати

У США вчені представили перші результати доклінічних випробувань вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2.

Дослідники очікують дозволу влади, щоб розпочати випробувати вакцину на добровольцях за прискореною програмою. Якщо будуть успішні результати, випускати вакцину можна "через місяці", пише журнал EBioMedicine.

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Вакцина була створена на основі фрагментів S-білка вірусу, через який SARS-CoV-2 проникає в організм.

Крім того, вчені створили вакцину у вигляді пластиру, який покритий наноголками. У такий спосіб препарат проникає на потрібну глибину і змушує імунітет взаємодіяти з ним.

Досліди проводилися на лабораторних мишах. Через два тижні після вакцинації у гризунів почали активно вироблятися антитіла до коронавірусу.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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