В таборі на Одещині масово отруїлися діти: у лікарні – 46 вихованців

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Масове отруєння дітей в таборі
Масове отруєння дітей в таборі / 24 канал (ілюстративне фото)

Масове отруєнні дітей сталося в ніч на 12 липня в оздоровчому таборі "Медик-2" Державного університету медицини на Одещині. 46 вихованців табору забрали до інфекційних відділень місцевих лікарень.

Загалом у таборі перебувають 226 дітей віком від 7 до 14 років. Отруєних дітей відвезли до Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні та до центральної районної лікарні в селі Шабо, повідомили в Одеській облдержадміністрації.

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Медики виявили в дітей гострий гастроентероколіт. Їхній стан оцінюють як легкий та середньої тяжкості.

Зараз на території табору працює Держспоживслужба. Вона перевірить, чи дотримувались у таборі вимог належного зберігання харчів. 

Водночас у поліції повідомили, що зі схожими діагнозами до лікарні потрапило 3 дорослих. Правоохоронці розпочали слідство за ознаками неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

симптоми харчового отруєння
перша допомога при харчовому отруєнні

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Теги: Здоров'я Діти Новини Одеси Отруєння Розслідування Новини України Лікування
Джерело: 24 канал
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