В таборі на Одещині масово отруїлися діти: у лікарні – 46 вихованців

Масове отруєнні дітей сталося в ніч на 12 липня в оздоровчому таборі "Медик-2" Державного університету медицини на Одещині. 46 вихованців табору забрали до інфекційних відділень місцевих лікарень.

Загалом у таборі перебувають 226 дітей віком від 7 до 14 років. Отруєних дітей відвезли до Білгород-Дністровської багатопрофільної лікарні та до центральної районної лікарні в селі Шабо, повідомили в Одеській облдержадміністрації.

Читайте також: Туристи з Одещини та Кіровоградщини, серед яких є діти, масово потруїлися на Прикарпатті

Медики виявили в дітей гострий гастроентероколіт. Їхній стан оцінюють як легкий та середньої тяжкості.



Зараз на території табору працює Держспоживслужба. Вона перевірить, чи дотримувались у таборі вимог належного зберігання харчів.

Водночас у поліції повідомили, що зі схожими діагнозами до лікарні потрапило 3 дорослих. Правоохоронці розпочали слідство за ознаками неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.