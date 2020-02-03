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В Таїланді розробили успішний метод лікування коронавіруса

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Вперше зафіксували смерть людини від коронавіруса за межами Китаю / Getty Images

У Таїланді лікарі протестували новий метод лікування коронавіруса. Додамо, станом на 3 лютого зафіксовано в Китаї 361 летальних випадків від нового виду короновірусу і одна смерть на на Філіппінах.

Як пише видання South China Morning Post з посиланням на міністерство охорони здоров'я Таїланду, у лікуванні нового виду коронавірусу виявилося ефективним поєднання препаратів від ВІЛ та грипу.

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71-річна китайська жінка мала негативний результат аналізів на коронавірус через 48 годин після того, як її лікували противірусними препаратами від грипу і ВІЛ "Лопінавір/Ритонавір". Нагадаємо, загальна кількість хворих людей сягає 18 тисяч в усьому світі.

За словами лікарів, лабораторний тест показав, що у пацієнтки в дихальній системі немає сліду вірусу.

Я лікував пацієнтку у важкому стані, і результат був дуже задовільним. Стан пацієнтки покращився дуже швидко: протягом 48 годин. І результат тесту також змінився від позитивного до негативного протягом 48 годин,
сказав медик лікарні Раджавіті в Бангкоку Атіпорнваніч.

Медик додав, що останній лабораторний тест показав, що у дихальній системі пацієнтки немає сліду вірусу.

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус 2020 Китай Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Таїланд
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