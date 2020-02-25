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В Туреччині екстрено посадили літак через підозру на коронавірус у пасажира

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В Туреччині екстрено посадили літак через підозру на коронавірус / odessa-life

В аеропорту Анкари через підозру на коронавірус у пасажира екстрено сів літак авіакомпанії Turkish Airlines. Він виконував рейс ТК879 Тегеран-Стамбул.

Нині літак зі 132 особами на борту стоїть в аеропорту Есенбога, й на борту ввели екстрені карантинні заходи, повідомляє Haberturk.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Лікарі вивчають стан здоров'я рінших пасажирів та вимірюють температуру. Відомо, що температура тіла підвищена у щонайменше 12 осіб.

132 пасажири та екіпаж будуть перебувати під спостереженням протягом 14 днів,
– заявили в МОЗ.

Відомо, що пасажирів розмістять на карантин у лікарні Зекай Тахір Бурак в Анкарі.

Нагадаємо, що станом на 15 лютого в Ірані зафіксовано 95 нових випадків зараження коронавірусів й 15 летальних випадків. Через це влада Іраку закрила кордон з Іраном, натомість МЗС України рекомендує утриматись від поїздок до Ірану та північні регіони Італії. 

Через високу загрозу поширення коронавіруса в Ірані, Turkish Airlines скасували туди всі польоти до 10 березня, за винятком рейсів з Тегерана.

Головне про коронавірус Covid-2019

  • Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.
  • Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
  • Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.
  • Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.
  • У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.


Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Туреччини Новини Здоров'я Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина
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