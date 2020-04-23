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В Турецьких архівах знайшли найдавніші свідчення про смерть людини від метеорита

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В Туреччині знайшли перші свідчення про смерть людини від метеорита / Pinterest

Метеорити падають на Землю вже не перше тисячоліття, а легенди про вбитих ними ходять ще з давніх часів. Але цікаво, що до цього часу не було жодних конкретних джерел, які б підтверджували факт смерті людини від метеорита.

Небесні тіла безліч разів падали на Землю, деякі частини падали людям на голови. Але, як відомо, не було точних даних про те, що падіння метеориту призводило до смерті людини, повідомляють Meteoritics & Planetary Science та Science

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Так вважалося до наших часів – до того моменту як турецькі архіваріуси не знайшли документи, датовані за 22 серпня 1888 рік

Тоді метеорит впав у Іраку, який був частиною Османської імперії. І, згідно з документом, ударом метеоритного уламка вбило одну людину, а ще одну паралізувало. Дослідники знайшли три рукописи, написані османською турецькою.


В Туреччині знайшли перші свідчення про смерть людини від метеорита / Pixabay

Про цю подію також повідомляв губернатор Абдул Хамід II (34-й султан Османської імперії). Зокрема, архіваріуси вказують у своїй статті записку, яку залишили свідки події. У ній йшлося, що "вогняні кулі" падали з неба впродовж 10 хвилин і не лише стали причиною смерті людини, а й нанесли шкоди селянським господарствам. Також у записці йдеться, що до одного з документів має бути прикріплений зразок метеориту, але архіваріуси його ще не знайшли.

Архіваріуси наводять декілька причин, чому ці свідчення не згадувалися раніше в історії: або у дослідників виникали проблеми зі знанням мови, або це було недостатньо цікаво для історичних записів.

До слова, у турецьких архівах є ще кілька тисяч неопрацьованих записів того періоду. Відтак, цілком ймовірно, що історія цієї трагедії зможе доповнитися новими фактами.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Історія Техно Космос Жертви
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