В Ухані коронавірус COVID-19 виявили у безпритульних котів

У Китайському місті Ухань, де вперше спалахнув коронавірус COVID-19, інфекцію виявили у безпритульних котів. Дослідники вважають, що вони заразилися під час спалаху.

Вірусологи взяли аналізи у 102 котів з притулків у різних частинах міста, про це йдеться в дослідженні, опублікованому на biorxiv.org.

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Порівнявши нові та старі зразки крові тварин, фахівці виявили збудник інфекції у 15 котів. Разом з тим, в 11 з них вже встигли виробитися антитіла.

Науковці вважають, що коти могли підхопити інфекцію від колишніх господарів. Відтак, фахівці підозрюють, що така ж ситуація може бути й в інших містах та країнах, які охопила пандемія.

Ми виявили антитіла до SARS-CoV-2 в організмі більше ніж десятьох кішок з Ухані. Це вказує на те, що щось схоже може відбуватися і в інших регіонах Землі, які охоплені епідемією. Поки невідомо, чи може вірус передаватися від котів до людей, однак нещодавно наші колеги довели, що він може поширюватися від однієї тварини до іншої повітряно-крапельним шляхом,

– повідомляють дослідники.

Пандемія коронавірусу – це не привід позбуватися домашніх улюбленців та віддавати їх у притулки. За весь час ще не було зафіксовано випадків передачі інфекції від домашньої тварини до людини. Аби вберегти себе, необхідно лише мити руки після контакту з улюбленцем та дезінфікувати йому лапи після прогулянки.



Коронавірус і тварини / Інфографіка 24 каналу

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