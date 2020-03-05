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В Ухані від коронавірусу помер раніше вилікуваний пацієнт

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Коронавірус у Китаї / Getty images

У китайському Ухані, звідки розпочалось поширення коронавірусу світом, помер чоловік, якого раніше вилікували від Covid-19. Через кілька днів після того, як його виписали з лікарні, його самопочуття погіршилося.

Так, 36-річний китаєць Лі Лян почав відчувати сухість у горлі, а згодом і нудоту. Про це інформує South China Morning Post.

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Як розповіла дружина померлого, він заразився коронавірусом на початку лютого. Вже 12 лютого його госпіталізували з "легкими та середніми" симптомами. Через 2 тижні медики констатували: пацієнт одужав, його виписали з лікарні.

Знову гірше Лі Ляну стало 2 березня. Після таких симптомів, як сухість у горлі та нудота, він повторно звернувся за допомогою до лікарів. Однак вже ввечері 2 березня чоловік несподівано помер.

У свідоцтві про смерть причиною летального випадку медики вказали Covid-19.

Цікаво, що медзаклад, в якому лікувався Лян, оприлюднив екстрене повідомлення про те, що все більше виписаних пацієнтів повторно звертаються із симптомами коронавірусу. Від 5 березня лікарня розпочне проводити тести на антитіла в усіх пацієнтів перед випискою, аби забезпечити їхнє повне одужання.

коронавірус у цифрах Covid-19
Коронавірус у цифрах/ інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Новини Здоров'я Жертви Китай Коронавірус Covid-19
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