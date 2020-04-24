В Ухані вилікували останнього важкохворого пацієнта від коронавірусу
У китайському Ухані, в якому зародився коронавірус, медики вилікували останнього важкохворого пацієнта.
Про це пише видання Xinhua з посиланням на слова прессекретаря Національної комісії з охорони здоров’я (NHC) Мі Фенга.
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Так, у провінції Хубей немає більше пацієнтів у важкому стані, адже остання людина одужала.
Фенг також додав, що за останню добу не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом і підозр на COVID-19 в місті Ухань.
Протягом останніх 10 днів у всьому Китаї не зареєстрували нових смертей від COVID-19. Наразі в країні 915 активних випадків зараження коронавірусом.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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