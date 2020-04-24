В Ухані вилікували останнього важкохворого пацієнта від коронавірусу

У китайському Ухані, в якому зародився коронавірус, медики вилікували останнього важкохворого пацієнта.

Про це пише видання Xinhua з посиланням на слова прессекретаря Національної комісії з охорони здоров’я (NHC) Мі Фенга.

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Так, у провінції Хубей немає більше пацієнтів у важкому стані, адже остання людина одужала.

Фенг також додав, що за останню добу не зафіксовано нових випадків зараження коронавірусом і підозр на COVID-19 в місті Ухань.

Протягом останніх 10 днів у всьому Китаї не зареєстрували нових смертей від COVID-19. Наразі в країні 915 активних випадків зараження коронавірусом.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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