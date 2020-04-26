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В Ухані виписали з лікарень всіх пацієнтів з коронавірусом

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В Ухані виписали з лікарень всіх пацієнтів з коронавірусом
В Ухані виписали з лікарень всіх пацієнтів з коронавірусом / Getty Images

У китайському місті Ухань, де зародився коронавірус, з лікарень виписали всіх пацієнтів із COVID-19.

Про це повідомляє видання Xinhua.net з посиланням на слова представника Національного комітету з охорони здоров'я Китаю Мі Фен.

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Мі Фен заявив, що число госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 в Ухані скоротилося до нуля.

Як пояснив чиновник, такий результат досягнутий завдяки наполегливим зусиллям медичних працівників в Ухані та тих, хто був направлений для допомоги місту.

За весь час епідемії в Ухані було зареєстровано 50 333 випадки зараження коронавірусом. Від COVID-19 померли 3 869 осіб.

Прості правила гігієни про коронавірусі
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Китай Здоров'я Здорове життя
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