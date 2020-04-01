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В Ухані закрили лікарню для пацієнтів з важкою формою коронавірусу

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В Ухані закрили лікарню для хворих на коронавірус / Getty Images

В Китайському місті Ухань, яке ще місяць тому було епіцентром спалаху COVID-19, закрили лікарню для пацієнтів з важкою формою коронавірусу.

Відповідно, пацієнтів лікарні вже виписали або перевели в інші медичні заклади, повідомляє China.org.

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Тепер установу готують до прийому людей з іншими хворобами.

Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з тяжкою формою захворювання COVID-19 в Ухані, закрили в понеділок, оскільки число госпіталізованих пацієнтів в місті скорочується,
– йдеться в повідомленні.

Медичний персонал, який приїхав до Уханської лікарні з інших міст та провінцій: Шанхая, Цзянсу, Чжецзяна, Фуцзяня, Шаньдуна й Гуандуна нарешті може повернутися додому. Вони близько двох місяців не були вдома, допомагаючи місцевим лікарям боротися з хворобою.

Обласна комісія охорони здоров'я повідомила, що у провінції Хубей від коронавірусу лікуються ще 1733 пацієнти. З них 427 перебувають у тяжкому стані, а ще 174 – у критичному.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікарня Коронавірус COVID-19 Китай Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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