В Ухані закрили лікарню для пацієнтів з важкою формою коронавірусу
В Китайському місті Ухань, яке ще місяць тому було епіцентром спалаху COVID-19, закрили лікарню для пацієнтів з важкою формою коронавірусу.
Відповідно, пацієнтів лікарні вже виписали або перевели в інші медичні заклади, повідомляє China.org.
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Тепер установу готують до прийому людей з іншими хворобами.
Лікарню, призначену для лікування пацієнтів з тяжкою формою захворювання COVID-19 в Ухані, закрили в понеділок, оскільки число госпіталізованих пацієнтів в місті скорочується,
– йдеться в повідомленні.
Медичний персонал, який приїхав до Уханської лікарні з інших міст та провінцій: Шанхая, Цзянсу, Чжецзяна, Фуцзяня, Шаньдуна й Гуандуна нарешті може повернутися додому. Вони близько двох місяців не були вдома, допомагаючи місцевим лікарям боротися з хворобою.
Обласна комісія охорони здоров'я повідомила, що у провінції Хубей від коронавірусу лікуються ще 1733 пацієнти. З них 427 перебувають у тяжкому стані, а ще 174 – у критичному.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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