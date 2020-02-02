В Ухані завершили будівництво лікарні для пацієнтів з коронавірусом: фото, відео

У китайському місті Ухань завершили будівництво першої з двох тимчасових лікарень, призначених виключно для лікування пацієнтів з новим типом коронавірусу. Будівництво тривало два тижні.

Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань" ​​почне вже у понеділок. Про це повідомляє видання Сіньхуа. Основне: Коронавірус з Китаю: останні новини Лікарня розрахована на тисячу місць. Працюватимуть там 1,4 тисячі військових медиків. Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами. Дивіться відео з будівництва лікарні в Ухані: Водночас, друга тимчасова лікарня в Ухані розпочне роботу 6 лютого. Дивіться фото добудованої лікарні в Ухані / Фото агентства Сіньхуа Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV: Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 328 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Правда та міфи про коронавірус / 24 канал Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.