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В Ухані завершили будівництво лікарні для пацієнтів з коронавірусом: фото, відео

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Лікарня в Ухані для хворих коронавірусом / xinhuanet.com

У китайському місті Ухань завершили будівництво першої з двох тимчасових лікарень, призначених виключно для лікування пацієнтів з новим типом коронавірусу. Будівництво тривало два тижні.

Приймати хворих госпіталь "Хошеньшань" ​​почне вже у понеділок. Про це повідомляє видання Сіньхуа.

Основне: Коронавірус з Китаю: останні новини

Лікарня розрахована на тисячу місць. Працюватимуть там 1,4 тисячі військових медиків.

Будівництво лікарні розпочалося ввечері 23 січня і велося прискореними темпами.

Дивіться відео з будівництва лікарні в Ухані: 

Водночас, друга тимчасова лікарня в Ухані розпочне роботу 6 лютого.

Дивіться фото добудованої лікарні в Ухані / Фото агентства Сіньхуа

 

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

  • Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 328 осіб.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.


Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

 

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Автор: Северин Трач
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Китай Коронавірус 2020
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