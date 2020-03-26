В Ухані знайшли жінку, яка першою захворіла на коронавірус

Першою пацієнткою з коронавірусом у китайському Ухані була продавчиня креветок. Вона захворіла 11 грудня, а вже до кінця місяця вірусом заразилися 27 людей.

Жінка, в якої підтвердили перший випадок коронавірусу в Ухані, працювала на місцевому ринку морепродуктів. Про це інформує Sina.

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У продавчині 11 грудня підвищилась температура. Вона звернулась за медичною допомогою. Лікарям розповіла, що зазвичай їй ставало легше після ін'єкції ліків. Однак того разу вони не допомогли. Через 5 днів жінка звернулася в лікарню Хуачжунського університету науки та технологій. Там їй і встановили діагноз – коронавірус.

Як повідомляє комітет з охорони здоров'я Ухані, до кінця грудня новим коронавірусом заразилися 27 людей. З ринком морепродуктів контактували 24 з них.

Крім того, вдалося знайти й першого зараженого, який не мав жодного стосунку до ринку. У цього чоловіка 16 грудня піднялася температура і він звернувся до лікарні. Хворий зазначив, що не відвідував ринок. А протягом останніх 2 тижнів їздив тільки на роботу. Він припустив, що міг заразитися у метро.

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Станом на 26 березня коронавірусом у країні заразилися 81 тисяча 727 людей. Померли 3 тисячі 291 людина, одужали – 74 тисячі 177. Однак пік епідемії там вже минув. Впродовж останніх днів в Китаї фіксують незначну кількість заражень.

У провінції Хубей, звідки коронавірус поширився на весь світ, скасували карантин. Однак у Китаї досі діє масковий режим, в громадських місцях людям міряють температуру. Ресторани та кіно ще не планують відкривати. На боротьбу із захворюванням пішло майже три місяці.

Наслідки і смертність від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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