В Україні 10 406 людей захворіли на коронавірус

В Україні коронавірусну інфекцію виявили у 10 406 людей. За добу вдалося встановити нові 540 випадків інфікування, серед яких 45 дітей та 87 медиків.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 Канал.

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За останню добу лікарі госпіталізували 121 людину, померли від COVID-19 11 людей.

За словами Максима Степанова зросла кількість пацієнтів, які одужали. Так, за останні 24 години ще 135 людей змогли побороти коронавірусну хворобу, а від початку епідемії 1238 людей.

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Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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