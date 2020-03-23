В Україні 10 нових випадків коронавірусу, – Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за 23 березня зафіксували 10 нових випадків інфікування. Однак офіційно їх поки не підтвердили.
Інформацію про ці випадки уточнять на завтра о 9 ранку, поки вона є попередньою. Таку заяву зробив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
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Ми маємо нові випадки зареєстровані. За попередньою інформацією, продовж цього дня 10 нових інфікувань. Вони будуть уточнені на завтра о 9 ранку,
– розповів Віктор Ляшко.
Поки невідомо, де саме та які саме захворіли на коронавірус цієї доби.
Тому, не враховуючи цих випадків, в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків:
- Київ – 29 випадків;
- Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
- Київська область – 5 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область – 2 випадки;
- Львівська область – 2 випадки;
- Донецька область – 1 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Черкаська область – 1 випадок.