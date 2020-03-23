В Україні 10 нових випадків коронавірусу, – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за 23 березня зафіксували 10 нових випадків інфікування. Однак офіційно їх поки не підтвердили.

Інформацію про ці випадки уточнять на завтра о 9 ранку, поки вона є попередньою. Таку заяву зробив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Ми маємо нові випадки зареєстровані. За попередньою інформацією, продовж цього дня 10 нових інфікувань. Вони будуть уточнені на завтра о 9 ранку,

– розповів Віктор Ляшко.

Поки невідомо, де саме та які саме захворіли на коронавірус цієї доби.

Тому, не враховуючи цих випадків, в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків:

Київ – 29 випадків;

Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);

Київська область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область – 2 випадки;

Львівська область – 2 випадки;

Донецька область – 1 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Черкаська область – 1 випадок.



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