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В Україні 10 нових випадків коронавірусу, – Ляшко

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В Україні 10 нових випадків захворювання на коронавірус / GettyImages

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що в Україні за 23 березня зафіксували 10 нових випадків інфікування. Однак офіційно їх поки не підтвердили.

Інформацію про ці випадки уточнять на завтра о 9 ранку, поки вона є попередньою. Таку заяву зробив Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

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Ми маємо нові випадки зареєстровані. За попередньою інформацією, продовж цього дня 10 нових інфікувань. Вони будуть уточнені на завтра о 9 ранку, 
 – розповів Віктор Ляшко.

Поки невідомо, де саме та які саме захворіли на коронавірус цієї доби.

Тому, не враховуючи цих випадків, в Україні станом на 23 березня зафіксовано 73 випадки коронавірусу. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав. Троє людей, на жаль, померли. Київ обігнав Чернівецьку область за кількістю підтверджених випадків:

  • Київ – 29 випадків;
  • Чернівецька область – 25 випадків (1 летальний, 1 одужання);
  • Київська область – 5 випадків;
  • Івано-Франківська область – 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область - 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область – 2 випадки;
  • Львівська область – 2 випадки;
  • Донецька область – 1 випадок;
  • Тернопільська область – 1 випадок;
  • Черкаська область – 1 випадок.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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23 березня
Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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