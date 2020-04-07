В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом
Станом на ранок 7 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 45 – летальних.
Про це повідомили у МОЗ. За добу кількість хворих збільшилася на 143 людини. Показник летальності в Україні – 3,1.
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З приємних новин є те, що 28 пацієнтам вдалося одужати. Крім того, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на ШВЛ-апараті наразі є 30 осіб.
Скільки людей захворіло на коронавірус по областях:
- ️Вінницька область — 77 випадків;
- ️Волинська область — 34 випадки;
- ️Дніпропетровська область — 15 випадків;
- ️Донецька область — 10 випадків;
- ️Житомирська область — 11 випадків;
- ️Закарпатська область — 38 випадків;
- ️Запорізька область — 41 випадок;
- ️Івано-Франківська область — 160 випадків;
- ️Кіровоградська область — 53 випадки;
- ️м. Київ — 253 випадки;
- ️Київська область — 97 випадків;
- ️Львівська область — 29 випадків;
- ️Луганська область — 3 випадки;
- ️Одеська область — 30 випадків;
- ️Полтавська область — 12 випадків;
- ️Рівненська область — 40 випадків;
- ️Сумська область — 51 випадок;
- ️Тернопільська область — 168 випадків;
- ️Харківська область — 1 випадок;
- ️Херсонська область — 13 випадків;
- ️Хмельницька область — 10 випадків;
- ️Чернівецька область — 247 випадків;
- ️Черкаська область — 62 випадки;
- ️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу
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