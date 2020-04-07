В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом

Станом на ранок 7 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 45 – летальних.

Про це повідомили у МОЗ. За добу кількість хворих збільшилася на 143 людини. Показник летальності в Україні – 3,1.

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З приємних новин є те, що 28 пацієнтам вдалося одужати. Крім того, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на ШВЛ-апараті наразі є 30 осіб.

Скільки людей захворіло на коронавірус по областях:

️Вінницька область — 77 випадків;

️Волинська область — 34 випадки;

️Дніпропетровська область — 15 випадків;

️Донецька область — 10 випадків;

️Житомирська область — 11 випадків;

️Закарпатська область — 38 випадків;

️Запорізька область — 41 випадок;

️Івано-Франківська область — 160 випадків;

️Кіровоградська область — 53 випадки;

️м. Київ — 253 випадки;

️Київська область — 97 випадків;

️Львівська область — 29 випадків;

️Луганська область — 3 випадки;

️Одеська область — 30 випадків;

️Полтавська область — 12 випадків;

️Рівненська область — 40 випадків;

️Сумська область — 51 випадок;

️Тернопільська область — 168 випадків;

️Харківська область — 1 випадок;

️Херсонська область — 13 випадків;

️Хмельницька область — 10 випадків;

️Чернівецька область — 247 випадків;

️Черкаська область — 62 випадки;

️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.



Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

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