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В Україні 1462 людини заразилися коронавірусом

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Станом на ранок 7 квітня, в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадків зараження коронавірусом COVID-19, з них 45 – летальних.

Про це повідомили у МОЗ. За добу кількість хворих збільшилася на 143 людини. Показник летальності в Україні – 3,1.

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З приємних новин є те, що 28 пацієнтам вдалося одужати. Крім того, за словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, на ШВЛ-апараті наразі є 30 осіб.

Скільки людей захворіло на коронавірус по областях:

  • ️Вінницька область — 77 випадків;
  • ️Волинська область — 34 випадки;
  • ️Дніпропетровська область — 15 випадків;
  • ️Донецька область — 10 випадків;
  • ️Житомирська область — 11 випадків;
  • ️Закарпатська область — 38 випадків;
  • ️Запорізька область — 41 випадок;
  • ️Івано-Франківська область — 160 випадків;
  • ️Кіровоградська область — 53 випадки;
  • ️м. Київ — 253 випадки;
  • ️Київська область — 97 випадків;
  • ️Львівська область — 29 випадків;
  • ️Луганська область — 3 випадки;
  • ️Одеська область — 30 випадків;
  • ️Полтавська область — 12 випадків;
  • ️Рівненська область — 40 випадків;
  • ️Сумська область — 51 випадок;
  • ️Тернопільська область — 168 випадків;
  • ️Харківська область — 1 випадок;
  • ️Херсонська область — 13 випадків;
  • ️Хмельницька область — 10 випадків;
  • ️Чернівецька область — 247 випадків;
  • ️Черкаська область — 62 випадки;
  • ️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Всього з початку 2020 року надійшло 6385 повідомлень про підозру на COVID-19.

Короанвірус, карантин
Чому слід залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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