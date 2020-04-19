В Україні захворіли на коронавірус 5449 людей
Станом на ранок 19 квітня в Україні підтвердили 343 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Читайте також У Києво-Печерській лаврі виявили 26 нових випадків захворювання на COVID-19
Станом на ранок 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.
За добу зафіксовано 343 нові випадки.
У Києві підтвердили вже 801 випадок зараження COVID-19. За цим показником столиця на другому місці після Чернівецької області за кількістю підтверджених випадків захворювань, де коронавірусну інфекцію виявили у 889 пацієнтів.
Кількість хворих людей по областях:
Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Також за останню добу надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 17368.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.