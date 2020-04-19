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В Україні захворіли на коронавірус 5449 людей

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Кількість хворих українців на коронавірус 19 квітня / Getty Images

Станом на ранок 19 квітня в Україні підтвердили 343 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ. 

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Станом на ранок 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 343 нові випадки.

У Києві підтвердили вже 801 випадок зараження COVID-19. За цим показником столиця на другому місці після Чернівецької області за кількістю підтверджених випадків захворювань, де коронавірусну інфекцію виявили у 889 пацієнтів.

Кількість хворих людей по областях:

Вінницька область — 330 випадків;
Волинська область — 150 випадків;
Дніпропетровська область — 110 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 211 випадків;
Закарпатська область — 182 випадки;
Запорізька область — 131 випадок;
Івано-Франківська область — 480 випадків;
Кіровоградська область — 245 випадків;
м. Київ — 801 випадок;
Київська область — 304 випадки;
Львівська область — 245 випадків;
Луганська область — 24 випадки;
Миколаївська область — 37 випадків;
Одеська область — 112 випадків;
Полтавська область — 61 випадок;
Рівненська область — 308 випадків;
Сумська область — 83 випадки;
Тернопільська область — 390 випадків;
Харківська область — 67 випадків;
Херсонська область — 63 випадки;
Хмельницька область — 47 випадків;
Чернівецька область — 889 випадків;
Черкаська область — 151 випадок;
Чернігівська область — 12 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Також за останню добу надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 17368.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини України Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя
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