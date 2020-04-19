Станом на ранок 19 квітня в Україні підтвердили 343 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

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Станом на ранок 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 141 летальний, 347 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 343 нові випадки.

У Києві підтвердили вже 801 випадок зараження COVID-19. За цим показником столиця на другому місці після Чернівецької області за кількістю підтверджених випадків захворювань, де коронавірусну інфекцію виявили у 889 пацієнтів.

Кількість хворих людей по областях: Вінницька область — 330 випадків;

Волинська область — 150 випадків;

Дніпропетровська область — 110 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 211 випадків;

Закарпатська область — 182 випадки;

Запорізька область — 131 випадок;

Івано-Франківська область — 480 випадків;

Кіровоградська область — 245 випадків;

м. Київ — 801 випадок;

Київська область — 304 випадки;

Львівська область — 245 випадків;

Луганська область — 24 випадки;

Миколаївська область — 37 випадків;

Одеська область — 112 випадків;

Полтавська область — 61 випадок;

Рівненська область — 308 випадків;

Сумська область — 83 випадки;

Тернопільська область — 390 випадків;

Харківська область — 67 випадків;

Херсонська область — 63 випадки;

Хмельницька область — 47 випадків;

Чернівецька область — 889 випадків;

Черкаська область — 151 випадок;

Чернігівська область — 12 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Також за останню добу надійшло 731 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року їх було 17368.

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