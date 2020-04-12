В Україні 2777 випадків COVID-19, 83 людей померли

За добу 11 квітня в Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. Приріст кількості інфікованих за останню добу склав 10%.

89 пацієнтів в Україні вже одужали від COVID-19.Такі дані надає Міністерство охорони здоров'я.

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Станом на ранок 12 квітня в Україні підтвердили 2777 випадків захворювання на коронавірус. За добу було зафіксовано 226 нових випадків. Найбільша кількість хворих – у Чернівецькій області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 174 випадки;

Волинська область — 71 випадок;

Дніпропетровська область — 58 випадків;

Донецька область — 11 випадків;

Житомирська область — 74 випадки;

Закарпатська область — 82 випадки;

Запорізька область — 83 випадки;

Івано-Франківська область — 291 випадок;

Кіровоградська область — 118 випадків;

м. Київ — 416 випадків ;

; Київська область — 159 випадків;

Львівська область — 111 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Миколаївська область — 2 випадки;

Одеська область — 63 випадки;

Полтавська область — 25 випадків;

Рівненська область — 119 випадків;

Сумська область — 73 випадки;

Тернопільська область — 243 випадки;

Харківська область — 11 випадків;

Херсонська область — 31 випадок;

Хмельницька область — 19 випадків;

Чернівецька область — 432 випадки;

Черкаська область — 99 випадків;

Чернігівська область — 9 випадків.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.



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