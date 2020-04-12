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В Україні 2777 випадків COVID-19, 83 людей померли

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Скільки нових випадків коронавірусу в Україні / pixabay

За добу 11 квітня в Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. Приріст кількості інфікованих за останню добу склав 10%.

89 пацієнтів в Україні вже одужали від COVID-19.Такі дані надає Міністерство охорони здоров'я. 

Дізнайтеся Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка

Станом на ранок 12 квітня в Україні підтвердили 2777 випадків захворювання на коронавірус. За добу було зафіксовано  226 нових випадків. Найбільша кількість хворих – у Чернівецькій області.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 174 випадки;
  • Волинська область — 71 випадок;
  • Дніпропетровська область — 58 випадків;
  • Донецька область — 11 випадків;
  • Житомирська область — 74 випадки;
  • Закарпатська область — 82 випадки;
  • Запорізька область — 83 випадки;
  • Івано-Франківська область — 291 випадок;
  • Кіровоградська область — 118 випадків;
  • м. Київ — 416 випадків;
  • Київська область — 159 випадків;
  • Львівська область — 111 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Миколаївська область — 2 випадки;
  • Одеська область — 63 випадки;
  • Полтавська область — 25 випадків;
  • Рівненська область — 119 випадків;
  • Сумська область — 73 випадки;
  • Тернопільська область — 243 випадки;
  • Харківська область — 11 випадків;
  • Херсонська область — 31 випадок;
  • Хмельницька область — 19 випадків;
  • Чернівецька область — 432 випадки;
  • Черкаська область — 99 випадків;
  • Чернігівська область — 9 випадків.

Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.

Тести
Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Вероніка Климська
Теги: ТОП Лікування Здоров'я Новини України Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні
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