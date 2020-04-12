В Україні 2777 випадків COVID-19, 83 людей померли
За добу 11 квітня в Україні зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. Приріст кількості інфікованих за останню добу склав 10%.
89 пацієнтів в Україні вже одужали від COVID-19.Такі дані надає Міністерство охорони здоров'я.
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Станом на ранок 12 квітня в Україні підтвердили 2777 випадків захворювання на коронавірус. За добу було зафіксовано 226 нових випадків. Найбільша кількість хворих – у Чернівецькій області.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 174 випадки;
- Волинська область — 71 випадок;
- Дніпропетровська область — 58 випадків;
- Донецька область — 11 випадків;
- Житомирська область — 74 випадки;
- Закарпатська область — 82 випадки;
- Запорізька область — 83 випадки;
- Івано-Франківська область — 291 випадок;
- Кіровоградська область — 118 випадків;
- м. Київ — 416 випадків;
- Київська область — 159 випадків;
- Львівська область — 111 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Миколаївська область — 2 випадки;
- Одеська область — 63 випадки;
- Полтавська область — 25 випадків;
- Рівненська область — 119 випадків;
- Сумська область — 73 випадки;
- Тернопільська область — 243 випадки;
- Харківська область — 11 випадків;
- Херсонська область — 31 випадок;
- Хмельницька область — 19 випадків;
- Чернівецька область — 432 випадки;
- Черкаська область — 99 випадків;
- Чернігівська область — 9 випадків.
Важливо! Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на ранок 12 квітня 2020 року до Центру надійшло 657 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 10432 повідомлення про підозру на COVID-19.
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