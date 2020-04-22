В Україні 6 592 хворих на COVID-19: за добу 467 нових випадків

В Україні станом на ранок 22 квітня підтвердили ще 467 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість українців, які хворіють COVID-19, становить 6 592 – з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 22 квітня:

Вінницька область — 349 випадків;

Волинська область — 176 випадків;

Дніпропетровська область — 150 випадків;

Донецька область — 16 випадків;

Житомирська область — 287 випадків;

Закарпатська область — 218 випадків;

Запорізька область — 141 випадок;

Івано-Франківська область — 589 випадків;

Кіровоградська область — 251 випадок;

м. Київ — 989 випадків;

Київська область — 390 випадків;

Львівська область — 274 випадки;

Луганська область — 26 випадків;

Миколаївська область — 82 випадки;

Одеська область — 148 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 353 випадки;

Сумська область — 86 випадків;

Тернопільська область — 471 випадок;

Харківська область — 82 випадки;

Херсонська область — 72 випадки;

Хмельницька область — 54 випадки;

Чернівецька область — 1053 випадки;

Черкаська область — 206 випадків;

Чернігівська область — 13 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.



Коронавірусна інфекція вражає легені / Фото Unsplash

Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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