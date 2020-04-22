В Україні 6 592 хворих на COVID-19: за добу 467 нових випадків
В Україні станом на ранок 22 квітня підтвердили ще 467 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість українців, які хворіють COVID-19, становить 6 592 – з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
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Дані про коронавірус по областях України станом на 22 квітня:
- Вінницька область — 349 випадків;
- Волинська область — 176 випадків;
- Дніпропетровська область — 150 випадків;
- Донецька область — 16 випадків;
- Житомирська область — 287 випадків;
- Закарпатська область — 218 випадків;
- Запорізька область — 141 випадок;
- Івано-Франківська область — 589 випадків;
- Кіровоградська область — 251 випадок;
- м. Київ — 989 випадків;
- Київська область — 390 випадків;
- Львівська область — 274 випадки;
- Луганська область — 26 випадків;
- Миколаївська область — 82 випадки;
- Одеська область — 148 випадків;
- Полтавська область — 116 випадків;
- Рівненська область — 353 випадки;
- Сумська область — 86 випадків;
- Тернопільська область — 471 випадок;
- Харківська область — 82 випадки;
- Херсонська область — 72 випадки;
- Хмельницька область — 54 випадки;
- Чернівецька область — 1053 випадки;
- Черкаська область — 206 випадків;
- Чернігівська область — 13 випадків.
Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.
Коронавірусна інфекція вражає легені / Фото Unsplash
Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19.
Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.
Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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