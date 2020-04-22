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В Україні 6 592 хворих на COVID-19: за добу 467 нових випадків

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Коронавірус в Україні / EPA

В Україні станом на ранок 22 квітня підтвердили ще 467 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином загальна кількість українців, які хворіють COVID-19, становить 6 592 – з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Дані про коронавірус по областях України станом на 22 квітня:

  • Вінницька область — 349 випадків;
  • Волинська область — 176 випадків;
  • Дніпропетровська область — 150 випадків;
  • Донецька область — 16 випадків;
  • Житомирська область — 287 випадків;
  • Закарпатська область — 218 випадків;
  • Запорізька область — 141 випадок;
  • Івано-Франківська область — 589 випадків;
  • Кіровоградська область — 251 випадок;
  • м. Київ — 989 випадків;
  • Київська область — 390 випадків;
  • Львівська область — 274 випадки;
  • Луганська область — 26 випадків;
  • Миколаївська область — 82 випадки;
  • Одеська область — 148 випадків;
  • Полтавська область — 116 випадків;
  • Рівненська область — 353 випадки;
  • Сумська область — 86 випадків;
  • Тернопільська область — 471 випадок;
  • Харківська область — 82 випадки;
  • Херсонська область — 72 випадки;
  • Хмельницька область — 54 випадки;
  • Чернівецька область — 1053 випадки;
  • Черкаська область — 206 випадків;
  • Чернігівська область — 13 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці немає даних з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.


Коронавірусна інфекція вражає легені / Фото Unsplash

Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, а також обласні лабораторії. Станом на ранок 22 квітня 2020 року до Центру надійшло 1117 повідомлень про підозру на COVID-19.

Всього з початку 2020 року надійшло 19649 повідомлень про підозру на COVID-19.

Тести на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Здоров'я Медицина Коронавірус COVID-19 Лікування
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