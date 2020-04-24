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В Україні 7 647 випадків COVID-19: за останню добу виявили 477 хворих

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В Україні за останню добу виявили 477 нових випадків коронавірусної інфекції. Загалом, від початку року на COVID-19 захворіли 7 647 людей.

Статистику про нові випадки зараження традиційно повідомили у пресслужбі МОЗ.

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За останню добу виявили 477 нових випадків зараження коронавірусом, натомість 6 людей вмерло, а 96 – одужали. Речник МОЗ Артем Дехтяренко в ефірі "Сніданку" на 1+1 повідомив, що з 477 нових випадків – 28 дітей та 90 медпрацівників. 

Відтак, станом на 9:00 24 квітня в Україні COVID-19 діагностували у 7 647 людей. З них 601 людина одужала, а 93 померли від ускладнень, спричинених хворобою.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини України Статистика Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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