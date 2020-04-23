В Україні 93% людей заразилися коронавірусом на території країни

93% українців з коронавірусом, у яких встановили шлях передачі, інфікувалися COVID-19 на території України.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров'я України.

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Водночас інші 7% людей перебували за кордоном в межах 14 днів до появи симптомів коронавірусу.

У ЦГЗ нагадали, що COVID-19 передається від людини до людини краплинним та контактним шляхами – через дрібні краплинки, які виділяються з дихальних шляхів хворого на коронавірус під час кашлю або чхання.

"Ці краплі розповсюджуються на відстань близько метра від хворого і можуть потрапляти на слизові оболонки очей, носа та рота іншої людини, яка знаходиться поруч", – додали у джерелі.

Станом на ранок 23 квітня в Україні офіційно підтвердили 7 170 випадків захворювання на коронавірус. За останню добу виявили 578 нових випадків.

Зауважимо, що наразі немає вакцини та ліків проти COVID-19. Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції – дотримуватися фізичної дистанції і щоденної гігієни

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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