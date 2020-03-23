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В Україні через ситуацію з Covid-2019 можуть мобілізувати студентів-медиків та резервістів

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В Україні створять реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів / Ілюстративне фото / Shutterstock

Через ситуацію із поширенням коронавірусної інфекції Україною прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров’я створити реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці.

Відповідне доручення Шмигаль віддав МОЗ під час позачергового засідання уряду, що відбулося 23 березня. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

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Міністерству охорони здоров’я – створити реєстр студентів-медиків та медиків-резервістів, які перебувають у відставці,
– мовиться у доручення очільника Кабміну.

Створення такого реєстру Шмигаль пояснює ймовірним залученням студентів-медиків та медпрацівників у відставці до роботи в умовах епідемії Covid-2019 в Україні.

"Маємо розуміти можливості нашої медичної системи для того, щоб оперативно реагувати та прогнозувати наявні ресурси для боротьби з поширенням хвороби", – наголошує прем’єр.

Зауважимо, що під час позачергового засідання 23 березня Кабінет Міністрів прийняв ще низку важливих рішень, аби не допустити поширення Covid-2019 на території України. Зокрема, уряд ввів режим надзвичайної ситуації у Тернопільській, Черкаській та Донецькій областях, заборонив будь-які туристичні авіаподорожі та заборонив відключати електроенергію населенню.

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Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Денис Шмигаль Новини політики Кабінет Міністрів України Новини Здоров'я Освіта Новини освіти Вища освіта Студенти
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