В Україні через смерть пацієнта заборонили ліки від хвороб серця та судин
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Метонат".
Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 3 квітня.
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Мова йде про препарат "Метонат", розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; по 5 ампул в блістері односторонньому, по 2 блістери у пачці картонній серії 81338022.
Виробником ліків є ПрАТ "Лекхім — Харків", Україна.
Тимчасову заборону встановили через повідомлення від ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про летальний випадок при застосуванні серії 81338022 лікарського засобу "Метонат".
В Україні заборонили "Метонат" серії 81338022
При яких хворобах призначають "Метонат"
"Метонат" застосовують у комплексній терапії при:
• захворювань серця та судинної системи: стабільна стенокардія навантаження, хронічна серцева недостатність (NYHA І-ІІІ функціональний клас), кардіоміопатія, функціональні порушення діяльності серця та судинної системи;
• гострих та хронічних ішемічних порушеннях мозкового кровообігу;
• зниженої працездатності, фізичного та психоемоційного перенапруження;
• у період одужання після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.
Придбати препарат можна лише за рецептом.
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