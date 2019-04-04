В Україні через смерть пацієнта заборонили ліки від хвороб серця та судин

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила одну серію препарату "Метонат".

Рішення про заборону відомство прийняло у середу, 3 квітня.

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Мова йде про препарат "Метонат", розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл по 5 мл в ампулах; по 5 ампул в блістері односторонньому, по 2 блістери у пачці картонній серії 81338022.

Виробником ліків є ПрАТ "Лекхім — Харків", Україна.

Тимчасову заборону встановили через повідомлення від ДП "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" про летальний випадок при застосуванні серії 81338022 лікарського засобу "Метонат".



В Україні заборонили "Метонат" серії 81338022

При яких хворобах призначають "Метонат"

"Метонат" застосовують у комплексній терапії при:

• захворювань серця та судинної системи: стабільна стенокардія навантаження, хронічна серцева недостатність (NYHA І-ІІІ функціональний клас), кардіоміопатія, функціональні порушення діяльності серця та судинної системи;

• гострих та хронічних ішемічних порушеннях мозкового кровообігу;

• зниженої працездатності, фізичного та психоемоційного перенапруження;

• у період одужання після цереброваскулярних порушень, травм голови та енцефаліту.

Придбати препарат можна лише за рецептом.

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