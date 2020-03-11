В Україні через теплу погоду розпочався сезон кліщів: фото
Через аномально теплі осінь та зиму в Україні рано активізувались кліщі. Часто ці маленькі комахи стають збудниками небезпечної хвороби – бореліозу (хвороба Лайма).
Про те, що кліщі розпочали активну діяльність, попередив відомий колекціонер і археолог Лаврентій Тарасевич на своїй сторінці у фейсбук.
Детальніше Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Тарасевич зафіксував на камеру з десяток кліщів, які причепилися до його штанів. Він застеріг українців не виходити в поля та ліси без спрею від цих комах.
Ось вийшов у поле на 10 хвилин походити, подихати повітрям. І різко передумав гуляти. Будьте обережні, не гуляйте в полях і лісах без спрею від кліщів. Я таких товстих і вгодованих товаришів навіть навесні не зустрічав на ногах, а ходжу по лісах чимало,
– написав він.
Чоловік додав, що ця ситуація його турбує більше, ніж коронавірус.
Важливо Якщо вкусив кліщ: чого не можна робити
Як не стати жертвою кліща?
Аби вас не вкусив кліщ, необхідно дотримуватись кількох простих порад:
- Регулярно косіть траву біля будинку, адже кліщі, як правило, живуть неподалік лісів і полів.
- Якщо зібрались на дику природу або навіть у парк, варто одягнути світлий однотонний одяг з довгими рукавами й довгі штани, які щільно облягають тіло – на світлому легше виявити кліща, а одяг, що облягає, захистить від проникнення комахи на шкіру. Також необхідно подбати про головний убір.
- Щодня оглядайте себе, дітей та домашніх улюбленців на предмет кліщів. Огляд варто проводити кожні 2 години під час прогулянки та повторити після того, як повернулись додому. Окрім того, необхідно перевірити усі речі, які принесли з вулиці – сумки, пледи та інше.
- На природі очистьте місце майбутнього відпочинку від сухої трави, гілок та хмизу.
- Користуйтеся аерозолями та кремами, які відлякують кліщів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.