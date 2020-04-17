В Україні дефіцит донорської крові, – МОЗ
В Україні виник дефіцит донорської крові. В зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
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Степанов зазначив, що в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.
Запаси донорської крові знизились в цілому в 2-4 рази по Україні. У МОЗ зазначили, що ця ситуація неприпустима
Степанов звернувся до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові.
Чому виникла нестача донорської крові? Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.
Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу
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