В Україні дефіцит донорської крові, – МОЗ

В Україні виник дефіцит донорської крові. В зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Читайте також: Скільки коштує зробити ПЛР-тест на коронавірус в Україні: відповідь очільника МОЗ Степанова

Степанов зазначив, що в зоні ризику опинились всі громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання.

Максим Степанов “В Україні склалась вкрай негативна ситуація з запасами донорської крові. Через цей дефіцит в зоні ризику опинились всі наші громадяни, які потребують ургентного термінового хірургічного втручання”.

Запаси донорської крові знизились в цілому в 2-4 рази по Україні. У МОЗ зазначили, що ця ситуація неприпустима

Степанов звернувся до голів ОДА з проханням забезпечити прийом спеціалізованими установами і закладами переливання крові осіб, які виявили бажання бути донорами крові.

Чому виникла нестача донорської крові? Під час карантину донорів крові стає все менше. Хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться. Медики вже б'ють на сполох, адже навіть під час епідемії люди народжують або потребують термінових операцій.



Як підготуватися до здачі крові / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.