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В Україні до кінця тижня буде 13 тисяч хворих на COVID-19, – соціолог

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До кінця тижня в Україні буде 13 тисяч хворих на коронавірус: прогноз
До кінця тижня в Україні буде 13 тисяч хворих на коронавірус: прогноз / Unsplash

Директор КМІС Володимир Паніотто прогнозує, що у четвер кількість хворих на коронавірус у країні переступить поділку у 10 тисяч, а до кінця тижня хворобу виявлять у близько 13 тисяч людей.

Розрахунками Володимир Паніотто поділився на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

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Паніотто опублікував прогноз за середньою між S-кривою та кубічною кривою. За словами соціолога, теоретично сценарій повинен розвиватися за S-кривою, але попередні дані показали, що реальна статистика випереджає цей прогноз.

Відтак, краще збігається з реальними даними апроксимація кубічною кривою, що спантеличує дослідника, адже "це не має теоретичного обґрунтування". Відтак, за словами Паніотто, поки що кількість діагнозів лежить між цими двома оцінками та найближче до їх середньої.

На сьогодні за прогнозом має бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий у порівнянні з прогнозом,
– написав Паніотто. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Прогнози 2020 Статистика Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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