В Україні до кінця тижня буде 13 тисяч хворих на COVID-19, – соціолог

Директор КМІС Володимир Паніотто прогнозує, що у четвер кількість хворих на коронавірус у країні переступить поділку у 10 тисяч, а до кінця тижня хворобу виявлять у близько 13 тисяч людей.

Розрахунками Володимир Паніотто поділився на своїй особистій сторінці у фейсбуці.

До теми Українські дослідники зробили прогноз, скільки громадян захворіють на COVID-19 до літа

Паніотто опублікував прогноз за середньою між S-кривою та кубічною кривою. За словами соціолога, теоретично сценарій повинен розвиватися за S-кривою, але попередні дані показали, що реальна статистика випереджає цей прогноз.

Відтак, краще збігається з реальними даними апроксимація кубічною кривою, що спантеличує дослідника, адже "це не має теоретичного обґрунтування". Відтак, за словами Паніотто, поки що кількість діагнозів лежить між цими двома оцінками та найближче до їх середньої.

На сьогодні за прогнозом має бути 8616, а було 8617. За тиждень один зайвий хворий у порівнянні з прогнозом,

– написав Паніотто.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.