В Україні досліджують 4 підозри на коронавірус
На сьогодні в Україні фахівці перевіряють 4 людей на захворювання коронавірусом. У яких саме регіонах – у МОЗ не кажуть.
"Це нова свіжа статистика. Вона не увійшла до офіційної, бо я лише щойно отримав телефонний дзвінок", – повідомив 12 березня на брифінгу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
Важливо Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік
При цьому він не уточнив, де саме зафіксовані ці підозри. Відповідну інформацію озвучують лише після проведення дослідження.
Ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму Ляшко не зміг прокоментувати, оскільки не володіє ситуацією.
Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо
- 11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.
- У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
- Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
- Заборона не стосується заходів державної необхідності.
- Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.
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