В Україні досліджують 4 підозри на коронавірус

На сьогодні в Україні фахівці перевіряють 4 людей на захворювання коронавірусом. У яких саме регіонах – у МОЗ не кажуть.

"Це нова свіжа статистика. Вона не увійшла до офіційної, бо я лише щойно отримав телефонний дзвінок", – повідомив 12 березня на брифінгу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Важливо Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік

При цьому він не уточнив, де саме зафіксовані ці підозри. Відповідну інформацію озвучують лише після проведення дослідження.

Ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму Ляшко не зміг прокоментувати, оскільки не володіє ситуацією.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.

У всіх навчальних закладах України скасували навчання.

Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.

Заборона не стосується заходів державної необхідності.

Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.



Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу