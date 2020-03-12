24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

В Україні досліджують 4 підозри на коронавірус

- Читать новость на русском
В Україні досліджують 4 підозри на коронавірус / konkurent.in.ua

На сьогодні в Україні фахівці перевіряють 4 людей на захворювання коронавірусом. У яких саме регіонах – у МОЗ не кажуть.

"Це нова свіжа статистика. Вона не увійшла до офіційної, бо я лише щойно отримав телефонний дзвінок", – повідомив 12 березня на брифінгу заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

Важливо Україна закриває контрольно-пропускні пункти на кордоні: перелік

При цьому він не уточнив, де саме зафіксовані ці підозри. Відповідну інформацію озвучують лише після проведення дослідження.

Ситуацію з коронавірусом в окупованому Криму Ляшко не зміг прокоментувати, оскільки не володіє ситуацією.

Через коронавірус в Україні діє карантин: що відомо

  • 11 березня Кабмін оголосив, що з 12 березня запроваджуються карантин на загальнонаціональному рівні. Діятиме він до 3 квітня.
  • У всіх навчальних закладах України скасували навчання.
  • Заборонено проводити масові заходи, у яких беруть участь понад 200 осіб. Це – культурні події, спортивні та розважальні заходи.
  • Заборона не стосується заходів державної необхідності.
  • Україна також закриває усі пункти пропуску на своїх кордонах.

факти про коронавірус що відомо профілактика коронавірусу
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Росії: кількість хворих зросла до 28, інфекцію виявили у дитини
сьогодні
Автор: Ірина Кошанська
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Медицина Новини України Новини Здоров'я Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Пропозиції партнерів

Коментарі
Публікації
сьогодні 10:45 Найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки
Анастасія Лукашевська
11 березня 19:31 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
11 березня 18:32 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
11 березня 12:40 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
11 березня 08:41 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Новини
Більше новин
Залиште відгук