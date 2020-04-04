В Україні коронавірус виявили у 78 дітей
Станом на 4 квітня, в Україні COVID-19 підтвердили у 1096 людей, 78 з яких – це діти.
Таку статистику надав Центр громадського здоров’я.
Важливо В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях
Зазначимо, що переважно діти переносять COVID-19 значно легше, ніж дорослі. Через це у них важче виявити коронавірус, адже часто він у них перебігає безсимптомно.
У зв'язку з цим, діти можуть не виглядати хворими, але поширювати інфекцію.
Натомість серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.
На жаль, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 28 людей – з них 19 жінок та 9 чоловіків.
У ЦГЗ повідомляють, що 85% від усіх померлих мали супутні хронічні хвороби: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.
Профілактика коронавірусу / інфографіка 24 каналу
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