В Україні коронавірус виявили у 78 дітей

Станом на 4 квітня, в Україні COVID-19 підтвердили у 1096 людей, 78 з яких – це діти.

Таку статистику надав Центр громадського здоров’я.

Важливо В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях

Зазначимо, що переважно діти переносять COVID-19 значно легше, ніж дорослі. Через це у них важче виявити коронавірус, адже часто він у них перебігає безсимптомно.

У зв'язку з цим, діти можуть не виглядати хворими, але поширювати інфекцію.

Натомість серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.

На жаль, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 28 людей – з них 19 жінок та 9 чоловіків.

У ЦГЗ повідомляють, що 85% від усіх померлих мали супутні хронічні хвороби: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.



Профілактика коронавірусу / інфографіка 24 каналу

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