24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

В Україні коронавірус виявили у 78 дітей

-
Коронавірус в Україні / unsplash.com

Станом на 4 квітня, в Україні COVID-19 підтвердили у 1096 людей, 78 з яких – це діти.

Таку статистику надав Центр громадського здоров’я.

Важливо В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях

Зазначимо, що переважно діти переносять COVID-19 значно легше, ніж дорослі. Через це у них важче виявити коронавірус, адже часто він у них перебігає безсимптомно.

У зв'язку з цим, діти можуть не виглядати хворими, але поширювати інфекцію.

Натомість серед усіх підтверджених випадків 60% становлять люди віком від 30 до 59 років. Інші 20,7% – люди у віці від 60 до 100 років.

На жаль, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 28 людей – з них 19 жінок та 9 чоловіків.

У ЦГЗ повідомляють, що 85% від усіх померлих мали супутні хронічні хвороби: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень.


Профілактика коронавірусу / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Коронавірус COVID-19 Діти і неповнолітні Діти Статистика Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:43 Ломаченко буде допомагати росіянину готуватися до поєдинку проти Мейвезера
Бокс 5010
сьогодні , 12:36 Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
Новини культури 16942
сьогодні , 10:44 Від коронавірусу в Україні померли вже 28 людей: деталі
Лікування 25768
сьогодні , 12:42 COVID-19: у Києві захворіли вже 214 людей та ще двоє медиків
Здорове життя 7917
сьогодні , 01:30 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 19 людей, загалом 133 випадки
Лікування 33146
сьогодні , 07:20 Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція
Медицина 19160
сьогодні , 10:14 В Україні 1096 випадків коронавірусу: статистика по областях
Лікування 11651
сьогодні , 12:18 Помер Іван Вакарчук – науковець, ексміністр освіти, батько співака
Новини України 9353
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
2 квітня 18:10 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин
Залиште відгук