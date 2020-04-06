В Україні коронавірус виявили у 95 дітей

В Україні коронавірус виявили у 1319 людей, 95 з яких – це діти. 30 вимагали госпіталізації, натомість інші 65 лікуються вдома під наглядом лікарів,

Таку статистику надав Центр громадського здоров'я України.

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Зазначимо, що більшість дітей переносять коронавірус безсимптомно або з легкими симптомами, через що хворобу виявити важче.

Статистика від Центру громадського здоров'я про хворих на COVID-19

Натомість з 1319 хворих на COVID-19 597 лікуються вдома. 74% від усіх підтверджених випадків коронавірусу в країні – люди віком 30–69 років.

Попри те, що чоловіки частіше помирають від коронавірусу, в Україні летальних випадків найбільше серед жінок. З 38 померлих 87% становлять люди віком від 50 років. Найбільше померлих жінок у віковій групі 50-59 років, а чоловіків – 60-69 років.

У Центрі громадського здоров'я зазначають, що усі померлі були госпіталізовані й більшість з них мали: важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легень та ожиріння.

74% – серцево-судинні захворювання;

40% – цукровий діабет;

7,5% – новоутворення;

7,5% – захворювання нирок;

11% – захворювання легень;

4% – ожиріння;

26% – поєднані захворювання.

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