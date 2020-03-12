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В Україні наявність коронавірусу запідозрили у людини, яка приїхала з Польщі

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Коронавірус в Україні, коронавірус підозрюють у людини похилого віку / 5 канал

Коронавірус запідозрили у людини похилого віку, яка нещодавно повернулася з Польщі. Зразки одразу відібрали для дослідження.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Це найновіша підозра, про яку сповістили Центр громадських досліджень. Відомо, що у людини вже почалась легенева пневмонія. 

Оскільки це людина похилого віку – вона у групі ризику, тому зараз за станом пацієнта спостерігають медики. 

Ляшко додав, що ймовірніше за все, результати тету на коронавірус виявляться позитивними.

До слова, станом на 12 березня, у Польщі зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Віктор Ляшко Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Лікування Новини Здоров'я Новини Польщі
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