В Україні наявність коронавірусу запідозрили у людини, яка приїхала з Польщі

Коронавірус запідозрили у людини похилого віку, яка нещодавно повернулася з Польщі. Зразки одразу відібрали для дослідження.

Про це під час брифінгу повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

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Це найновіша підозра, про яку сповістили Центр громадських досліджень. Відомо, що у людини вже почалась легенева пневмонія.

Оскільки це людина похилого віку – вона у групі ризику, тому зараз за станом пацієнта спостерігають медики.

Ляшко додав, що ймовірніше за все, результати тету на коронавірус виявляться позитивними.

До слова, станом на 12 березня, у Польщі зафіксували 47 випадків зараження коронавірусом.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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