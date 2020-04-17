В Україні за останню добу понад 500 нових хворих на COVID-19
За останню добу в Україні виявили 501 новий випадок зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, кількість хворих зросла до 4 662 – з них 125 пацієнтів померли, ще 246 хворим вдалося одужати.
Дані опублікувала пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
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Поширення коронавірусу по областях в України станом на 17 квітня:
- Вінницька область — 296 випадків;
- Волинська область — 122 випадки;
- Дніпропетровська область — 89 випадків;
- Донецька область — 12 випадків;
- Житомирська область — 177 випадків;
- Закарпатська область — 150 випадків;
- Запорізька область — 118 випадків;
- Івано-Франківська область — 427 випадків;
- Кіровоградська область — 218 випадків;
- м. Київ — 705 випадків;
- Київська область — 253 випадки;
- Львівська область — 203 випадки;
- Луганська область — 9 випадків;
- Миколаївська область — 22 випадки;
- Одеська область — 93 випадки;
- Полтавська область — 41 випадок;
- Рівненська область — 240 випадків;
- Сумська область — 81 випадок;
- Тернопільська область — 353 випадки;
- Харківська область — 56 випадків;
- Херсонська область — 51 випадок;
- Хмельницька область — 38 випадків;
- Чернівецька область — 759 випадків;
- Черкаська область — 137 випадків;
- Чернігівська область — 12 випадків.
Дані з тимчасово окупованих АР Крим, міста Севастополя та деяких районів Донецької та Луганської областей відсутні.
Дослідження проводили вірусологічні референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласні лабораторії.
Чому треба залишатися вдома під час карантину / Інфографіка 24 Каналу
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