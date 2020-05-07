В Україні 13 691 людина захворіла на коронавірус

За останню добу в Україні виявили 507 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих на COVID-19 зросла до 13 691, з них 933 дітей та 2660 медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 Канал.

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За останню добу від коронавірусної недуги померли 13 людей. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксували 340 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної недуги.

Станом на 7 травня побороти COVID-19 змогли 2396 українських пацієнтів.

Коронавірус в областях України:

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

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