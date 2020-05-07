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В Україні 13 691 людина захворіла на коронавірус

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Коронавірус в Україні: скільки хворих
Коронавірус в Україні: скільки хворих / pixabay.com

За останню добу в Україні виявили 507 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих на COVID-19 зросла до 13 691, з них 933 дітей та 2660 медичних працівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 Канал.

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За останню добу від коронавірусної недуги померли 13 людей. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксували 340 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної недуги.

Станом на 7 травня побороти COVID-19 змогли 2396 українських пацієнтів.

Коронавірус в областях України: 

  • Вінницька область — 485 випадків;
  • Волинська область — 393 випадки;
  • Дніпропетровська область — 624 випадки;
  • Донецька область — 89 випадків;
  • Житомирська область — 468 випадків;
  • Закарпатська область — 600 випадків;
  • Запорізька область — 300 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1055 випадків;
  • Кіровоградська область — 403 випадки;
  • м. Київ — 1675 випадків;
  • Київська область — 916 випадків;
  • Львівська область — 595 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 171 випадок;
  • Одеська область — 568 випадків;
  • Полтавська область — 236 випадків;
  • Рівненська область — 817 випадків;
  • Сумська область — 131 випадок;
  • Тернопільська область — 951 випадок;
  • Харківська область — 448 випадків;
  • Херсонська область — 146 випадків;
  • Хмельницька область — 138 випадків;
  • Чернівецька область — 2048 випадків;
  • Черкаська область — 324 випадки;
  • Чернігівська область — 68 випадків.

Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
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