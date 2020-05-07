В Україні 13 691 людина захворіла на коронавірус
За останню добу в Україні виявили 507 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. Таким чином, кількість хворих на COVID-19 зросла до 13 691, з них 933 дітей та 2660 медичних працівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, пише 24 Канал.
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За останню добу від коронавірусної недуги померли 13 людей. Загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні зафіксували 340 летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної недуги.
Станом на 7 травня побороти COVID-19 змогли 2396 українських пацієнтів.
Коронавірус в областях України:
- Вінницька область — 485 випадків;
- Волинська область — 393 випадки;
- Дніпропетровська область — 624 випадки;
- Донецька область — 89 випадків;
- Житомирська область — 468 випадків;
- Закарпатська область — 600 випадків;
- Запорізька область — 300 випадків;
- Івано-Франківська область — 1055 випадків;
- Кіровоградська область — 403 випадки;
- м. Київ — 1675 випадків;
- Київська область — 916 випадків;
- Львівська область — 595 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 171 випадок;
- Одеська область — 568 випадків;
- Полтавська область — 236 випадків;
- Рівненська область — 817 випадків;
- Сумська область — 131 випадок;
- Тернопільська область — 951 випадок;
- Харківська область — 448 випадків;
- Херсонська область — 146 випадків;
- Хмельницька область — 138 випадків;
- Чернівецька область — 2048 випадків;
- Черкаська область — 324 випадки;
- Чернігівська область — 68 випадків.
Зверніть увагу! У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, а також з окупованої АР Крим й міста Севастополя.
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