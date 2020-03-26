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В Україні майже 200 хворих на коронавірус: ЦГЗ

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Скільки хворих на коронавірус в Україні

В Україні підтвердили 196 випадків коронавірусу Covid-19. За останню добу фахівці виявили 40 нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив Центр громадського здоров'я України.

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Нові випадки коронавірусу в Україні

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 26 березня в Україні 196 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

За останню добу лабораторно вдалося виявити 40 нових випадків зараження.

Важливо! Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила понад 1 050 зразків, крім того зразки досліджують і обласні лабораторні центри. Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб.


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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