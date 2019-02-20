В Україні меншає ВІЛ-інфікованої молоді
В Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.
Але більше половини молоді віком 15 років і старше (56,4% у 2017 році) уперше виявляють на третій та четвертій клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.
Читайте також: В Китаї виявили партію ВІЛ-інфікованих ліків
У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України нагадають, що понад 66% усіх випадків інфікування ВІЛ в Україні трапляється під час незахищених статевих стосунків. Тому правило № 1 у профілактиці ВІЛ – захищений секс.
Втома і швидка стомлюваність;
Підвищення температури або лихоманка;
Збільшення лімфовузлів на шиї;
Втрата ваги;
Гіпергідроз (підвищена пітливість);
Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)
Також важливо вчасно почати лікувати хворобу, поки вона не переросла у СНІД. Якщо це відбулося на ранніх стадіях, то хворий зможе жити повноцінним життям.
Кому потрібно проходити тести на віл
Безкоштовні тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, їх можна зробити як у спеціальних центрах і кабінетах "Довіра", так і у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.