В Україні меншає ВІЛ-інфікованої молоді

В Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.

Але більше половини молоді віком 15 років і старше (56,4% у 2017 році) уперше виявляють на третій та четвертій клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.

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У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України нагадають, що понад 66% усіх випадків інфікування ВІЛ в Україні трапляється під час незахищених статевих стосунків. Тому правило № 1 у профілактиці ВІЛ – захищений секс.

ВІЛ – симптоми Втома і швидка стомлюваність;

Підвищення температури або лихоманка;

Збільшення лімфовузлів на шиї;

Втрата ваги;

Гіпергідроз (підвищена пітливість);

Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)

Також важливо вчасно почати лікувати хворобу, поки вона не переросла у СНІД. Якщо це відбулося на ранніх стадіях, то хворий зможе жити повноцінним життям.



Кому потрібно проходити тести на віл

Безкоштовні тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, їх можна зробити як у спеціальних центрах і кабінетах "Довіра", так і у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

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