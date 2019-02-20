В Україні меншає ВІЛ-інфікованої молоді

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В Україні стало менше хворої молоді на ВІЛ
В Україні стало менше хворої молоді на ВІЛ / eyeni.biz

В Україні зменшується кількість ВІЛ-інфікованих серед української молоді віком 15–24 роки та має стабільну тенденцію до зниження.

Але більше половини молоді віком 15 років і старше (56,4% у 2017 році) уперше виявляють на третій та четвертій клінічних стадіях ВІЛ-інфекції.

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У Центрі громадського здоров’я Міністерства охорони здоров'я України нагадають, що понад 66% усіх випадків інфікування ВІЛ в Україні трапляється під час незахищених статевих стосунків. Тому правило № 1 у профілактиці ВІЛ – захищений секс.

 
ВІЛ – симптоми

Втома і швидка стомлюваність;
Підвищення температури або лихоманка;
Збільшення лімфовузлів на шиї;
Втрата ваги;
Гіпергідроз (підвищена пітливість);
Грибкові інфекції (мається на увазі і грибок нігтів і стоп , і молочниця і ін.)

Також важливо вчасно почати лікувати хворобу, поки вона не переросла у СНІД. Якщо це відбулося на ранніх стадіях, то хворий зможе жити повноцінним життям.

Кому потрібно проходити тести на віл
Кому потрібно проходити тести на віл

Безкоштовні тести на ВІЛ є в усіх регіонах України, їх можна зробити як у спеціальних центрах і кабінетах "Довіра", так і у свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

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Теги: Здоров'я Лікування Здорове життя ВІЛ Медицина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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