В Україні можна викликати лікаря за допомогою додатку

За допомогою мобільного додатку можна викликати медичного спеціаліста до клієнта за місцем його знаходження.

Мова йде про додаток DocRadar, пише директор "Українського медичного центру з безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій МОЗ України" Максим Циганок.

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DocRadar дозволяє безкоштовно, через сервіс "Екстрений виклик" оперативно знайти найближчого до місця події рятівника, патрульного поліцейського або лікаря для отримання потерпілим першої домедичної та медичної допомоги.

За допомогою простих кроків пацієнт зможе викликати спеціаліста з визначеним GPS:

Зареєструватися у мобільному додатку Вибрати необхідне обстеження чи здачу аналізів. Дозволити доступ до вашого місцезнаходження. Вибрати спеціаліста. Підтвердити виклик.



В Україні можна викликати лікаря за додатком

Крім безкоштовного екстреного виклику, в мобільному додатку закладено функціонал, який дозволяє медичному спеціалісту працювати незалежно від державних або приватних роботодавців. Експерт може самостійно формувати свій робочий час, ціну виклику та робоче навантаження, формувати або збільшувати свою практику.

Лікарі, ДСНС, патрульна поліція та громадські організації, складовою діяльності яких є екстрена домедична допомога, можуть використовувати "Докрадар для спеціалістів", як джерело інформації про випадки які потребують екстреного реагування.

Додаток розпочав свою роботу 6 червня для Android. Вихід мобільного додатку для iOS планується дещо пізніше.

Скачати додаток для пацієнтів можна тут, а додаток для спеціалістів – тут.

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