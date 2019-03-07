В Україні можуть обмежити продаж антибіотиків

Кабінет Міністрів України затвердив план боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Продаж антибіотиків без рецепта можуть заборонити.

Таке рішення уряд прийняв на засідання у середу, 6 березня.

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Постанова передбачає, що до кінця червня 2019 року Міністерство охорони здоров'я повинно розробити нормативні акти, які дозволять аптекам продавати протимікробні препарати лише за рецептом.

Кабмін зобов’язав відомство напрацювати порядок дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю (це механізм, який визначає стійкість організму до дії будь-якого мікробного агенту).

Дозорний епіднагляд – що це? Це отримання якісних даних щодо захворюваності певних груп населення.

МОЗ також повинно розробити і затвердити порядок обліку інфекційних захворювань і хвороб, які пов’язані з наданням медичної допомоги.

До кінця червня в Україні повинен з’явитися порядок використання протимікробних препаратів та порядок збору інформації про споживання зареєстрованих в Україні антибіотиків.



В Україні можуть заборонити продаж антибіотиків без рецепта

Міністерство у 2019-2020 роках повинно затвердити як форму первинної облікової документації Листок лікарських призначень або ж форму № 003-4/о.

Листок лікарських призначень – що це? Це документ, що призначається для реєстрації режиму перебування хворого в стаціонарі. У ньому міститься інформація про рекомендоване харчування, методи обстеження, медикаментозне лікування, фізіотерапевтичні та психотерапевтичні процедури.

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