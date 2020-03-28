В Україні можуть перекваліфіковувати лікарів на час спалаху коронавірусу, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розглядають питання перекваліфікації лікарів у найкоротші терміни у ті спеціальності, яких не вистачає для боротьби із коронавірусом.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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За словами Ляшка, питання перекваліфікації лікарів за потреби розглянуть у найкоротші терміни.

Віктор Ляшко “Питання перекваліфікації лікарів, яких наразі не вистачає, ми розглянемо у найкоротший терміни. Також на рівні керівних обласних структурних підрозділів з охорони здоров'я визначили заклади, в які буде відбуватися госпіталізація хворих з коронавірусною хворобою”.

Ляшко зауважив, що МОЗ також розглядає питання поповнення бригад, які можуть надавати ту чи іншу медичну допомогу, в тому числі й у відділеннях інтенсивної терапії.

Відповідаючи на запитання, чи можливо у найкоротший термін перекваліфікувати лікарів інших спеціальностей, яких бракує, якщо зараз не вистачає реанімаційних медсестер та анестезіологів, головний санітарний лікар нагадав про співпрацю з академією медичних наук та медичними університетами.

Віктор Ляшко “Також у нас розпочинається співпраця з академією медичних наук, медичними університетами, з іншими закладами охорони здоров'я”.

Робота українських лікарів в умовах епідемії: коротко

В Україні до 3 квітня діє карантин, в умовах якого більшість населення, за винятком, зокрема, медиків закликають залишатися вдома. Самі ж медики запустили флешмоб: "ми залишаємось тут для вас – будь ласка, залишайтеся вдома для нас".

В українській владі вже пообіцяли тим лікарям, які безпосередньо працюватимуть з хворими на коронавірус, премії у розмірі 200% від зарплати, а через проблеми з громадським транспортом у Львові й Києві медиків безкоштовно возитиме таксі.



Чому важливо дотримуватися обмежень під час карантину/Інфографіка 24 Каналу

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